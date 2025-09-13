Ügyes trükk a McDonald's-nál a plázában: többe kerül az étel, mint a feltüntetett ár, kiakadtak a vásárlók – kiderült az oka, ez sokaknak nem tetszik

Sokan szembesülhetnek nem várt tétellel a Duna Plázában található McCaféban: a pult felett nagy betűkkel feltüntetett árak nem minden esetben tükrözik a végső fizetendő összeget. A McDonald’s földszinti kávézójában egy olvasónk baconos toastot vásárolt, amely az étlapon 740 forintért szerepelt, ám a kasszánál 840 forintot kellett fizetnie. Utánajártunk, mi lehet ennek az oka.

A McDonald’s kávézójában nem volt egyértelmű, hogy kötelezően számítanak fel elviteli díjat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A vásárló jelezte, hogy akkor nem kéri elvitelre, hiszen csak az apróját akarta elkölteni, ami valamivel kevesebb volt 800 forintnál, azonban az eladó a menü alján elhelyezkedő apró betűs részre mutatva jelezte, hogy ezt a kérést sajnos nem áll módjában teljesíteni.

Mi az eltérés oka? Az eltérés oka egy százforintos elviteles felár, amelyet az adott egységben automatikusan felszámítanak, mivel a rendszerben nem lehet másként rögzíteni a terméket. Bár a pluszköltséget az étlap végén apró betűvel feltüntetik, a pult felett kiírt árak nem utalnak rá, így a legtöbb vásárló csak a fizetéskor értesül a nagyobb végösszegről.

Ebben az esetben – tehát egy sonkás vagy baconos toast vásárlásánál – 100 forintos többlet azt jelenti, hogy a végső ár mintegy 13,5 százalékkal magasabb, mint amit a vevő az árcímke alapján feltételezne. A McCafé eladója lapunk kérdésére megerősítette, hogy szinte minden vendég meglepődik, amikor megkapja a számlát, és sokan panaszkodnak is emiatt. Mi is megkérdeztünk két másik eladót vásárláskor, és mindannyian ugyanezt válaszolták.

A Duna Pláza földszintjén található kiszolgálószigetnél nincs lehetőség helyben fogyasztásra, így minden tranzakció elviteles rendelésnek minősül, tehát az elviteli díj, a rendelés értékétől függetlenül, minden tranzakció után egyszer felszámolásra kerül – válaszolta megkeresésünkre a Progress Étteremhálózat Kft., a McDonald’s éttermek hazai üzemeltetője. Véleményük szerint erről és a díj mértékéről vendégeiket a vásárlást megelőzően tájékoztatják a kiszolgálószigetnél elhelyezett információs felületeknél – mellékelten képet is küldtek.

Forrás: McDonald’s

Bár jogilag szabályos a tájékoztatás, a gyakorlat a vásárlói bizalom csökkenéséhez vezethet, mi is azt tapasztaltuk, hogy a vevőknek nem szúr szemet egyből a két felirat, hiszen pontosan velük szemben az eladó feje felett nagy betűkkel és számokkal fel van tüntetve egy ár, és mivel nem kérdezik meg (mi háromszor vásároltunk, egyszer sem jelezték), hogy elvitelre készül-e az étel, a gyanútlan vásárló nem feltételezi, hogy automatikusan felár kerül felszámításra.