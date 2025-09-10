Optimizmusra ad okot a munkaerőpiaci helyzet — a magyar cégek negyede még idén létszámbővítést tervez

A ManpowerGroup munkaerő-szolgáltató a világ 42 országában több mint 40 ezer munkáltatót kérdezett meg, Magyarországon pedig 525 munkáltató nyilatkozott a következő negyedéves terveiről. A gazdasági helyzet változásaira érzékenyen reagáló munkaerőpiacról jó hírek érkeztek – közölte az MTI.
Ahogy korábban megírtuk, a ManPower Magyarország már 2025 harmadik negyedévére is kisméretű létszámnövekedést jósolt, amely be is következett. A szóban forgó időszakban a hazai munkáltatók 28 százaléka tervezte bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, míg csökkentést 23 százalékuk jelzett előre.
A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előre jelző cégek számának különbségéből kiszámított szezonálisan kiigazított nettó foglalkoztatási mutató plusz 8 százalékos átlagos értéket ért el, amely 4 százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél.
Ezzel az adattal három negyedév fokozatosan csökkenő tendenciája tört meg, mindez pedig a hazai cégek újból növekvő optimizmusára utal.
A közlemény idézte Varga Pétert, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatóját, aki az utolsó negyedévre vonatkozó várakozások alapján elmondta: a magyar munkaerőpiac túl van a mélyponton, a hazai vállalkozások már a foglalkoztatottság további élénkülésére számítanak. Jelezte ugyanakkor, hogy ez az élénkülés akkor lesz erőteljesebb, ha a gazdaság ismét egyértelmű növekedési pályára áll.
Magyar munkaerőpiac: erre készülnek a cégek – leépítés és létszámbővítés is lesz
Jelenleg még csak egyes szektoroknak köszönhető a pozitív elmozdulás. Példaként az autóipart említette, amely az Egyesült Államok és az EU vámmegállapodása nyomán ismét biztosabb piaci viszonyok között tud tervezni, miközben a szektor nagy beruházói újabb kapacitásokat vonnak be a termelésbe. A másik, az év végére erőteljes élénkülést váró szektor a pénzügy és az ingatlan, amelynek kilátásait pozitívan befolyásolhatta a most induló kedvezményes lakáshitelezési program is.
Kiemelték, a szektorok közül a legnagyobb létszámbeli felfutás a logisztika és az autóipar, illetve a pénzügy és az ingatlan területén várható.
Szintén átlag feletti növekedést várnak a munkáltatók a kommunikációs szolgáltatások, illetve az alapanyag- és feldolgozóipar cégei körében. Az energia- és közműszektorban ugyanakkor létszámleépítési tendencia rajzolódik ki. A létszámnövelést tervezők aránya az 50–249 embert, illetve a 250–999 embert foglalkoztató közepes méretű vállalatok körében a legnagyobb, míg az 5000 ezer fő feletti létszámmal rendelkező cégek enyhe létszámleépítési szándékot jeleznek előre. A reprezentatív felmérésből az is kiderült, hogy a hazai cégek szerint a munkaerő megtartására olyan tényező van leginkább hatással, mint a munka rugalmas ütemezése, ezt követi a munkatársak megfelelő elismerése, valamint a munka és magánélet közti egyensúly megteremtése.
