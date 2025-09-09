Magyarország vonzó beruházási célpont maradt – ez a siker titka az államtitkár szerint

Jól látható, hogy Magyarország továbbra is vonzó beruházási célpont, s jobban teljesít, mint a szomszédos országok egy jelentős része – jelentette ki a tárca közlése szerint Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Székesfehérváron. A miniszterhelyettes arról számolt be a Grundfos beruházásának átadásán, hogy a dán szivattyúgyártó a magyar állam támogatásával sikeres kutatás-fejlesztési projektfeladatokat hajtott végre, és innovatív, még piacképesebb termékcsaládokat vezetett be.

Magyar Levente: Magyarország továbbra is versenyképes és vonzó beruházási célpont / Fotó: Kiss Gábor / MTI

Kiemelte, hogy ezen fejlesztések nyomán több tucat új munkahely jöhet létre, amelyek az egész vállalat globális versenyképességéhez hozzájárulhatnak. A miniszterhelyettes szerint ez ráirányítja a figyelmet arra, hogy Magyarországon van olyan tudás, van olyan képesség, amely számot tarthat a világ figyelmére. Magyar jó példának nevezte Dániát, amely kis országként is rengeteg nemzetközi szinten versenyképes céget tudott kiállítani.

Az államtitkár kifejtette, hogy stratégiai jelentőségű ágazatról van szó, ugyanis a vízgazdálkodás, a vízipar egyre nagyobb jelentőségű szerte a világon. Az ehhez kapcsolódó kihívásokat jól ismerjük, hiszen egyre aszályosabb és szárazabb évekkel nézünk szembe. Hatékony vízgazdálkodás nélkül pedig elképzelhetetlen Közép-Európa és azon belül Magyarország jövője. Hangsúlyozta, hogy hazánk továbbra is stabil befektetői környezetet, stabil gazdasági képet mutat.

Magyar Levente szerint a régió legjobbjai között vagyunk

„Ukrajnában háború van, Romániában brutális megszorításokkal próbálják a költségvetést sínen tartani (…). Olyan életszínvonal-csökkenés zajlik Romániában, amilyet Közép-Európában régen nem láttunk. A szlovákok szintén adóemelésekre kényszerülnek. Szerbiában véres tüntetések vannak. Ausztriában már harmadik éve zuhan a gazdasági teljesítmény. Ehhez képest Magyarországon, ha még szerény mértékben is, de évről évre sikerült a gazdasági teljesítményt növelni, legalábbis az utóbbi negyedévekre ez volt jellemző, és nem kellett olyan eszközökhöz folyamodni – és nem is fog a kormány olyan eszközökhöz folyamodni a költségvetés stabilitásának a megőrzése érdekében –, mint amilyenekre a szomszédaink jó néhányan kényszerülnek” – fejtette ki.