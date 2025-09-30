Soha többé nem fizetnek adót a háromgyermekes anyák, már holnaptól

Jó hírt közölt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-oldalán, ugyanis október 1-jétől, tehát szerdától jövedelemadó-mentesek a háromgyerekes édesanyák. A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy erre a kedvezményre minden életkorú háromgyermekes édesanya jogosult.

A háromgyerekes édesanyáknak már nem kell az adó miatt aggódniuk / Fotó: Sven Hansche / shutterstock

A nemzetgazdasági miniszter számokkal is illusztrálta, hogy mit jelent Európa legnagyobb adócsökkentési programja, így a mostani adókedvezmény átlagbér esetén havi 109 ezer forintot, vagyis évi 1,3 millió forintot hagy az édesanyáknál. A kormány emellett július 1-jétől a csedet és a gyedet is jövedelemadó-mentessé tette, ami a

csed esetében 78 ezer forintot,

míg a gyed esetében 43 ezer többletjövedelmet jelent egy családnak.

Nagy Márton felidézte azt is, hogy ugyancsak július 1-jétől 50 százalékkal emelték a családi adókedvezményt, amit 2026. január elsejétől újabb 50 százalékos emelés követ. Ez a gyakorlatban havi 40 ezer forintot hagy egy kétgyermekes családnál, míg 100 ezer forintot egy háromgyerekes családnál.

A háromgyerekes édesanyák akár azonnal igénybe vehetik a kedvezményt

A tárcavezető arra is felhívta a háromgyerekes édesanyák figyelmét, hogy a most életbe lépő adókedvezményt nem csak egy összegben, az szja-bevalláskor, hanem év közben is igénybe vehetik az anyák.

Az az édesanya, aki nem akarja egy összegben, a jövő évi szja-bevallásban érvényesíteni a kedvezményt, már most, év közben is igénybe veheti azt.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más adókedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból.

Nagy Márton szerint tehát a családi adókedvezmények növelésével, illetve a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével a két gyermeket nevelő családoknál évi 1 millió 700 ezer forinttal, míg a három gyermeket nevelő családoknál évi 2 millió 400 ezer forinttal több maradhat 2026-ban.