Kár tagadni, a horvátok nyerészkedni akarnak a háborún és ezt Magyarország kárára teszik

A napokban derült ki, hogy a Janaf másról beszél, mint a Mol, a horvát vállalat sikerkommunikációja nem a szeptember 17-i, műszaki hibák miatt meghiúsult kapacitástesztre, hanem egy korábbi próbaszállításra hivatkozik. Ezt a Mol közleményben tudatta a horvát olajvezeték-üzemeltető vállalattal közös tesztjük körül kialakult vita kapcsán.

A horvát kőolajvezeték nem tudja ellátni Magyarországot, ráadásul Horvátország nyerészkedni akar a háborún – mondta Szijjártó Péter / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A Mol szerdán közleményben tudatta, hogy műszaki hibák miatt meghiúsultak az Adria kőolajvezeték kapacitástesztjei, amelyeknél azt vizsgálták, hogy a rendszer hosszabb ideig képes-e stabilan, maximális kapacitással működni. A Janaf azonnal válaszolt, közleményben utasította vissza az állítást, hogy műszaki hibák miatt hiúsultak meg a kapacitástesztek.

A horvát vezeték nem elegendő

A külgazdasági és külügyminiszter mostani Facebbok-posztjában pedig egyértelművé tette: akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott: „a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek – rajtunk…”

Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell – közölte Szijjártó Péter.

Orbán Viktor meggyőzte Donald Trumpot

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy megérti, miért nem tud Magyarország könnyen leválni az orosz olajról. „Magyarországnak nincs tengeri kijárata, ezért olajat csak Oroszországtól tudnak vásárolni” – fogalmazott Donald Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón.

Az amerikai elnök és magyar miniszterelnök közt folyamatos a telefonkapcsolat. A két vezető megbeszélte a háború állását, a világgazdaság folyamatait, illetve az európai energiaellátás fontos kérdéskörét is.