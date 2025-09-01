Stabilizálódtak az ipari termelői árak Magyarországon: júniushoz képest nem volt változás

Az ipari termelői árak júliusban 4,5 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfői adatközlése szerint, miután a belföldi értékesítés árai 1,6 százalékkal, az exportértékestésé 5,9 százalékkal nőttek egy év alatt. A KSH azt is közölte, hogy havi alapon az ipari termelői árak nm változtak, miután a belföldi értékesítés 0,4 százalékkal drágult, miközben az export 01 százalékkal olcsóbb lett júniushoz képest.
Az adatokból az is kiderül, hogy a belföldi értékesítés 1,6 százalékos drágulása a 62,7 százalékot képviselő feldolgozóipar árainak 2,8 százalékos emelkedéséből, a 35,4 százalékos súlyú energiaipar árainak 0,6 százalékos csökkenéséből és
az élelmiszeripari árak 6,8 százalékos növekedéséből tevődik össze.
Rendeltetés szerint csoportosítva az ágazatokat pedig azt mutatják a KSH adatai, hogy belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,3, a beruházási javakat gyártókban 3,5, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,4 százalékkal emelkedtek az árak.
Az 5,9 százalékos áremelkedés az ipari exporton belül a 91,8 százalékos súlyú exportértékesítés 3,1 és a 8,0 százalékot képviselő energiaipar 12,7 százalékos emelkedésének az eredménye.
Az év első hét hónapját nézve a belföldi értékesítés árai 4,1, az exportértékesítés 8,1 százalékkal nőttek, így összességében az ipari termelő árak 7,0 százalékkal voltak magasabbak mint tavaly.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.