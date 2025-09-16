Turbófokozatot kaptak a magyar vállalkozások – már külföldről kopogtatnak a bejelentés miatt

Az Országos Kamarai Beszállítói Program célja, hogy a nagyvállalatok szélesebb körű hazai beszállítói partnerhálózattal kerüljenek kapcsolatba, erősítve ezáltal a magyar beszállítói láncokat. A programra egyre nagyobb az igény mind a beszállítókat kereső nagyvállalatok, mind pedig a piaci lehetőséget kutató kkv-k részéről – hangzott el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) sajtótájékoztatóján.

Indul az Országos Kamarai Beszállítói Program, a magyar kkv-k profitálhatnak belőle / Fotó: Hüvösi Csaba / Forrás: Nool.hu

Az eseményen Pintér-Péntek Imre általános alelnök elmondta, hogy az új kamarai vezetés egy területi kamaránál működő jó megoldást vesz át, és ígéretéhez híven országos szintre terjeszti ki. Hangsúlyozta, hogy az Országos Kamarai Beszállítói Program is egy ilyen kezdeményezés.

Jellemzően a járműipar, a feldolgozóipar, a fém- és műanyagipar, a gépipar és az elektronikai ipar szereplői vesznek részt a kezdeményezésben,

de más ágazatok vállalkozásai számára is nyitva áll a csatlakozás – tette hozzá. Kiemelte, hogy az ősz során várhatóan mintegy

60 nagyvállalat

és 850 beszállító

csatlakozik a programhoz, akik csaknem 1000 tárgyalást folytatnak le egymással.

Nemzetközi érdeklődés is van a kamara fóruma iránt

„A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014 óta minden évben megszervezi beszállítói fórumait Egerben, amelyek országos, sőt nemzetközi szinten is nagy érdeklődést váltottak ki. Az általunk gesztorált, országosra kiterjesztett programban is részt veszünk, a megyénkben már számos üzletet kötöttek a közreműködésünkkel” – tette hozzá dr. Bánhidy Péter, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Tóbi Zsolt, a Sanatmetal Kft. beszerzési vezetője kiemelte: eddig minden évben részt vettek a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara beszállítói fórumán, több jelenlegi beszállítójukat is ezeken az eseményeken ismerték meg. Vállalatuk elkötelezett a patrióta ellátási láncok iránt, ezért különösen fontosnak tartják, hogy a programnak köszönhetően erősödhetnek a hazai beszállítói kapcsolataik – húzta alá Tóbi Zsolt, a Sanatmetal Kft. beszerzési vezetője.

Cégünk géptelepítésben és -mozgatásban a legnagyobb kihívásokra is minőségi, gyors és hatékony megoldást nyújt – mondta Bakai László Árpád, a Bakai Szerszámgép Szerviz Kft. tulajdonosa. Hozzátette: az MKIK program lehetőséget ad, hogy a szakértelmüket megismerjék a nagyvállalatok, és a megfelelő kapcsolatok révén stabil, hosszú távú partnerségeket építsenek.