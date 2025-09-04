Reagált a szaktárca a friss kiskereskedelmi adatra – még több portéka kerülhet a kosárba

Júliusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal bővült, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,4 százalékkal mérséklődött az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Reagált a szaktárca a kiskereskedelem változásaira / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A friss adatra közleményben reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A szaktárca szerint idén júliusban tovább folytatódott a kiskereskedelmi forgalom bővülése, amelyet a jövőben az új kormányzati intézkedések is segítenek. Ezek közül kiemelték, hogy Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre.

Ezenkívül megvédik a családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésekkel szemben, ennek érdekében november 30-ig meghosszabbították az árréscsökkentést, ami a fogyasztás bővüléséhez is érdemben hozzájárulhat. Az intézkedés gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 26,6 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 19,6 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak.

Az adócsökkentés és a nyugdíjasutalvány is hozzájárulhat a kiskereskedelem bővüléséhez

Az NGM kiemelte, hogy

júliustól adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj.

Októbertől érkezik a háromgyermekes anyák,

2026 januárjától pedig a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentessége.

A szaktárca megjegyezte, hogy 2026-ra két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is. Szintén a kiskereskedelemhez járulhat hozzá, hogy idén 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt biztosítanak 2-2,5 millió nyugdíjas számára. Ezzel több pénz marad a családok és a nyugdíjasok zsebében.