A költségvetés garantálja a magyar gazdaság védelmét: rendezettek az ország pénzügyei – itt vannak a legfrissebb adatok

Hazánk pénzügyei rendezettek, a költségvetés garantálja a magyar gazdaság, a családok és a nyugdíjasok védelmét – írta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről hétfőn kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A költségvetés garantálja a magyar gazdaság védelmét / Fotó: Shutterstock AI Generator

A kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben négy szabályt tart szem előtt a fiskális fegyelem megőrzése érdekében: először is a hiánynak évről évre csökkennie kell, továbbá az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia. A harmadik pont szerint nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá és végül az elsődleges egyenlegnek nulla közeli szinten kell maradnia. A jelentés szerint augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4774,0 milliárd forint) 63,4 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése.

A központi alrendszer hiányán belül a központi költségvetés 3012,7 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 109,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 122,6 milliárd forintos hiányt mutattak. A tájékoztató szerint az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal magasabban alakultak.

Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 10 százalékos növekedés történt.

Kamatkiadásokra augusztus végéig 2928,3 milliárd forintot kellett kifizetni, ami 514,5 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Ezt az egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza – közölte a szaktárca.

A költségvetésből közel 5000 milliárd forint jutott nyugellátásokra is

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1654,5 milliárd forint kifizetés 172,8 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Augusztus végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4954,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1969,5 milliárd forint kifizetése történt meg. Augusztusban, egy hónap alatt,

a központi alrendszer 239,1 milliárd forint hiánnyal zárt,

szemben az előző évi azonos havi 414,3 milliárd forintos hiánnyal.

Augusztusban a költségvetés uniós programokhoz kapcsolódó bevételei 311,3 milliárd forinttal, 436,8 milliárd forintra emelkedtek. Ez legnagyobb részt annak köszönhető, hogy az Európai Bizottság átutalta a pedagógusbér-emelés kapcsán kitűzött mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódó, mintegy 587 millió eurónyi forrást, valamint visszatérítette a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési intézkedések 2025. második negyedévi kiadásainak uniós részét (131 millió euró).