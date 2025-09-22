A költségvetés garantálja a magyar gazdaság védelmét: rendezettek az ország pénzügyei – itt vannak a legfrissebb adatok

Hazánk pénzügyei rendezettek, a költségvetés garantálja a magyar gazdaság, a családok és a nyugdíjasok védelmét – írta az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi alrendszerének augusztus végi helyzetéről hétfőn kiadott részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, miközben négy szabályt tart szem előtt a fiskális fegyelem megőrzése érdekében: először is a hiánynak évről évre csökkennie kell, továbbá az államadósságnak fenntartható pályán kell maradnia. A harmadik pont szerint nem szabad visszakerülni a túlzottdeficit-eljárás alá és végül az elsődleges egyenlegnek nulla közeli szinten kell maradnia. A jelentés szerint augusztus végéig az államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány (4774,0 milliárd forint) 63,4 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (66,6 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése.
A központi alrendszer hiányán belül a központi költségvetés 3012,7 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 109,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 122,6 milliárd forintos hiányt mutattak. A tájékoztató szerint az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,7 százalékkal magasabban alakultak.
Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében megközelítőleg 10 százalékos növekedés történt.
Kamatkiadásokra augusztus végéig 2928,3 milliárd forintot kellett kifizetni, ami 514,5 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Ezt az egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza – közölte a szaktárca.
Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1654,5 milliárd forint kifizetés 172,8 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Augusztus végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4954,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1969,5 milliárd forint kifizetése történt meg. Augusztusban, egy hónap alatt,
Augusztusban a költségvetés uniós programokhoz kapcsolódó bevételei 311,3 milliárd forinttal, 436,8 milliárd forintra emelkedtek. Ez legnagyobb részt annak köszönhető, hogy az Európai Bizottság átutalta a pedagógusbér-emelés kapcsán kitűzött mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódó, mintegy 587 millió eurónyi forrást, valamint visszatérítette a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési intézkedések 2025. második negyedévi kiadásainak uniós részét (131 millió euró).
Figyelembe véve az év első felében a költségvetésen kívül érkezett 535,1 milliárd forint közvetlen agrártámogatások visszatérítéseit is, 2025 első nyolc hónapjában összesen már 971,9 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra, ami meghaladja a GDP 1,1 százalékát – közölte az NGM. A központi alrendszer augusztus végi 26 352,0 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 1737,3 milliárd forinttal, 7,1 százalékkal magasabb összegben alakultak.
A központi alrendszer augusztus végi 29 377,5 milliárd forint összegű kiadásai 1905,1 milliárd forinttal, 6,9 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát. A központi költségvetés adóssága 2025. augusztus végéig 4587,1 milliárd forinttal növekedett. A nettó forintkibocsátás 2462,6 milliárd forinttal növelte az adósságot és segítette a költségvetési hiány egy részének finanszírozását. A nettó devizakibocsátás, 2842,0 milliárd forint összegben hozzájárul a hiány finanszírozásához és a devizabetét-állomány növekedéséhez. A forint árfolyamának az elmúlt év végéhez képest bekövetkezett erősödése az adósság devizában fennálló részének forintban számított nyilvántartási értékét 623,4 milliárd forinttal mérsékelte – derül ki jelentésből.
