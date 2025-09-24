Trump követeli, hogy a NATO lője ki a légtérsértő orosz gépeket — az elnök még sosem volt ennyire pozitív Ukrajna haderejével kapcsolatban

Donald Trump elnök szerint a NATO-tagállamoknak le kell lőniük az orosz légteret megsértő orosz repülőgépeket.

Trump az ENSZ-ülésen pozitív képet vázolt az ukrán haderő képességeiről / Fotó: AFP

Trump optimizmussal nyilatkozott Ukrajna háborús esélyeiről, mondván, hogy Ukrajna képes visszavágni és visszahódítani az Oroszország által elfoglalt területeket. Az elnök hozzátette, hogy szerinte Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes

harcolni és visszahódítani Ukrajna egész területét eredeti formájában.

A NATO-szövetségeseknek már lőniük kellene

Donald Trump a közelmúltban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a NATO-szövetségeseket riadóztató repülőgép-behatolások után a baltikumban.

Egy riporter közvetlenül rákérdezett Donald Trumpnál a New York-i ENSZ Közgyűlés szünetében tartott találkozójukon, hogy mit gondol: a NATO-szövetségeseknek le kellene-e lőniük a légterükbe behatoló orosz repülőgépeket?

Az elnök erre egy egyszerű igennel felelt.

Egy későbbi Truth Social közösségi média bejegyzésében Trump kijelentette, hogy szerinte Ukrajna az Európai Unió támogatásával nemcsak visszavágni tud, hanem visszaszerezni az összes területet, amelyet Oroszország 2022-es inváziója óta elfoglalt – és talán még többet is.

Putyin és Oroszország NAGY gazdasági nehézségekkel küzd, és itt az ideje, hogy Ukrajna cselekedjen. Mindenesetre mindkét országnak sok sikert kívánok. Továbbra is fegyvereket szállítunk a NATO-nak, hogy az azt tegyen velük, amit akar. Sok sikert mindenkinek!

– mondta Trump.

Trump nem elégedett Európával

A vita tükrözi Trump legújabb politikáját, amelyben támogatását fejezi ki Ukrajna iránt, miközben továbbra is hangsúlyozza, hogy szeretné, ha Európa nagyobb szerepet vállalna az Oroszországra gyakorolt nyomásgyakorlásban. Ez bizonytalanságba taszította azokat a szövetségeseket, akiknek politikai és gazdasági akadályaik vannak Moszkva és partnerei ellen további vámok és szankciók bevezetésével kapcsolatban, és nem tudják, hogy az Egyesült Államok milyen mértékben elkötelezett Kijev támogatásában és a Kreml megbüntetésében.

Erődemonstráció vagy provokáció

Donald Trump amerikai elnök Ukrajnával kapcsolatos álláspontjának változása összefüggésben lehet azzal, hogy nyomást akar gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre – számolt be a Politico.

Trump bejegyzése nem más, mint egy kísérlet Putyin provokálására, amely nem fog valós változásokat eredményezni az amerikai politikában

– áll a lap közleményben.