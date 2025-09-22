Orbán Viktor: Dögrovás, végelgyengülés - az Európai Unió szétrázódik – a miniszterelnök vészjósló képet festett, ha nem lépünk időben

A miniszterelnöki expozé fontos kijelentései:

Fordulat nélkül nincs jövője az Európai Uniónak – a brüsszeli gazdaságpolitika kudarcot vallott.

Magyarország válasza, hogy július elsején elindította az új gazdaságpolitikáját: családi adókedvezmények, árréstop, kamatstop …és listán az újabb nyugdíjemelés.

Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdaságot, az uniós pénzalapok teljes felemésztésével támogatott pozícióból befizetővé válnánk.

Világosan látszódnak a migráció hatásai Nyugaton: a bűnözés az egekben, gyakoriak a robbantások, az illegális migránsok száma Magyarországon nulla.

A beszéd

„Alkotmányos szokásunk, hogy a kormány minden ülésszak elején beszámol a törvényhozásnak a két ülésszak közötti történésekről” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök expozéjában. – 45 évvel Farkas Bertalan utazása után Kapu Tibor emelte Magyarországot az űrkutatás mezőnyében előkelő helyre, „gratulálunk Kapu Tibornak, a nyilvánosság előtt ismeretlen szakemberek tucatjainak”, és köszönet jár a kormányzati munkáért, így Ferenc Orsolyának: „Kiérdemelte az űrispán nevet.”

Bent vagyunk a világ tíz százalékát tömörítő, kiemelkedő klubban.

Az európai politikában is történtek jelentős dolgok a nyáron: a háború, a migrációs nyomás, valamint egy technológiai forradalom állítja kihívás elé Európát. Mint jelezte, a nyugati világban már elszoktak attól, hogy az Egyesült Államok elnöke betartja az ígéretét, márpedig Donald Trump ígéretéhez híven megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását. Azt is újdonságnak nevezte, hogy Kína és a globális dél országai felvették a kesztyűt, és erőt, valamint szervezettséget mutatnak.

Kiemelte, hogy India szorosabbra fűzte a viszonyát a kínai–orosz tengellyel, aminek hatása lesz a magyar gazdaságra is.

Kijelentette: az Európai Unió teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából. „Hogy ez miért van így, az szeptember 10-én kiderült Ursula von der Leyen beszédéből, az elnök asszony azt mondta, az unió háborúban áll, hadigazdálkodásra van szükség.”

Mi ezzel szemben versenyképességi fordulatot szorgalmazunk.

Orbán Viktor: Magyarország a háború ellen van

„Megtudhattuk, hogy az unióban nem lesz migrációs fordulat, nem vizsgálják felül az európai ipart megrengető zöldítést sem. (…) Lesznek kereskedelmi megállapodások, amik ellen több uniós tagállam már fel is lázadt.” „Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, így a nevében nem is járhatnak el. Az uniót erre nem használhatják, amíg egyetlen ország is ellenzi azt.”