Orbán Viktor: Dögrovás, végelgyengülés - az Európai Unió szétrázódik – a miniszterelnök vészjósló képet festett, ha nem lépünk időben

A miniszterelnöki expozé fontos kijelentései:
„Alkotmányos szokásunk, hogy a kormány minden ülésszak elején beszámol a törvényhozásnak a két ülésszak közötti történésekről” – kezdte Orbán Viktor miniszterelnök expozéjában. – 45 évvel Farkas Bertalan utazása után Kapu Tibor emelte Magyarországot az űrkutatás mezőnyében előkelő helyre, „gratulálunk Kapu Tibornak, a nyilvánosság előtt ismeretlen szakemberek tucatjainak”, és köszönet jár a kormányzati munkáért, így Ferenc Orsolyának: „Kiérdemelte az űrispán nevet.”
Bent vagyunk a világ tíz százalékát tömörítő, kiemelkedő klubban.
Az európai politikában is történtek jelentős dolgok a nyáron: a háború, a migrációs nyomás, valamint egy technológiai forradalom állítja kihívás elé Európát. Mint jelezte, a nyugati világban már elszoktak attól, hogy az Egyesült Államok elnöke betartja az ígéretét, márpedig Donald Trump ígéretéhez híven megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását. Azt is újdonságnak nevezte, hogy Kína és a globális dél országai felvették a kesztyűt, és erőt, valamint szervezettséget mutatnak.
Kiemelte, hogy India szorosabbra fűzte a viszonyát a kínai–orosz tengellyel, aminek hatása lesz a magyar gazdaságra is.
Kijelentette: az Európai Unió teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából. „Hogy ez miért van így, az szeptember 10-én kiderült Ursula von der Leyen beszédéből, az elnök asszony azt mondta, az unió háborúban áll, hadigazdálkodásra van szükség.”
Mi ezzel szemben versenyképességi fordulatot szorgalmazunk.
„Megtudhattuk, hogy az unióban nem lesz migrációs fordulat, nem vizsgálják felül az európai ipart megrengető zöldítést sem. (…) Lesznek kereskedelmi megállapodások, amik ellen több uniós tagállam már fel is lázadt.” „Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, így a nevében nem is járhatnak el. Az uniót erre nem használhatják, amíg egyetlen ország is ellenzi azt.”
Kijelentette: „Nem támogatjuk Ukrajna csatlakozását az EU-hoz. Nyakig fogunk állni a háborúban, ha az unió tagállama lesz Ukrajna.”
Emlékeztetett, Magyarország három és fél éve mondja, hogy a háborúnak csak diplomáciai megoldása van. „Magyarország azt javasolja, hogy legyenek európai–orosz tárgyalások is.”
Ukrajna csatlakozása tönkretenné a magyar gazdaságot, átrendeződne a mezőgazdaság, az uniós pénzalapok teljes felemésztésével: támogatott pozícióból befizetővé válnánk.
„Kétmillió voks világosan kijelöli Magyarország álláspontját, de tudjuk, hogy számos tagállam és párt ez ellen van” – folytatta expozéjában.
A kormánynak foglalkoznia kellett a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt az energiaszuverenitással. „Itt is szeretném hangsúlyozni, és az ukránoknak is méltányolniuk kellene, hogy Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója. Magyarországon mindenki érti, hogy a rezsicsökkentést orosz gázzal és kőolajjal lehet biztosítani, enélkül több százezer forinttal fizetnének többet a családok az energiáért” – jelentette ki. A kormány döntéseinek köszönhetően 2025-ben a legolcsóbb gázt és áramot tudják biztosítani a magyar családoknak – hívta fel a figyelmet.
„A migrációs paktumot továbbra is ránk akarják erőltetni Brüsszelből, megerősítem, hogy Magyarország kormánya ezt a paktumot ellenzi, nem fogadja el, és nem is fogja végrehajtani. Tíz éve védjük határainkat, az Európai Uniót a migránsoktól” – így Orbán Viktor.
„Brüsszelben fenyegetőztek, megbélyegeztek bennünket, de mi, magyarok kitartottunk, és lezártuk a határt. Láthattuk, hogy mit hozott össze a migráció Nyugaton, a bűnözés az egekben, gyakoriak a robbantások, az illegális migránsok száma ezzel Magyarországon nulla. Zsarolnak bennünket, és mert nem engedünk, napi egymillió euróra büntetnek minket” – méltatlankodott beszédében a kormányfő.
A jelenlegi brüsszeli gazdaságpolitika tétova, cselekvésképtelen – folytatta a kormányfő.
A kérdés, hogy az unió tud-e ezen változtatni. „Húsz éve veszek részt az unió gazdaságának alakításában, látom az Egyesült Államok közötti különbségeket, az Európai Unió szerkezete alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamokat.” Nagy téma, hogy hogyan lehetne ismét felívelő pályára állítani a gazdaságot. Nem kerülhető el az őszinte szembenézést.
Nem látom a megújulás képességét, de látom a centralizációs törekvéseket, a mellettünk ellépő Egyesült Államokat és Ázsiát, és látom Magyarország képességét, hogy gyorsabban fejlődjön, követve az USA és Ázsia tempóját.
„Ha nem hajtanak végre sürgősen fordulatot Brüsszelben, akkor vége” – szögezte le.
„Dögrovás, végelgyengülés” – az unió szétrázódik, szépen lassan Orbán Viktor szerint. Döntések születnek valahol a brüsszeli központban, és a tagállamok nem hajtják majd végre, mint egy rossz GPS, állandóan újratervez, de soha nem ér véget.
Tavaly novemberben, amikor mi adtuk az unió soros elnökségét, paktumot fogadtunk el – hány százalékát hajtottuk végre? Talán a harmadát!
– tette fel a kérdést a kormányfő napirend előtti felszólalásában.
Orbán Viktor megadta a választ arra, hogyan kezelte hazánk a helyzetet: Magyarország éppen ezért július elsején elindította az új gazdaságpolitikáját.
…és listán az újabb nyugdíjemelés.
Orbán Viktor elmondta, hogy 2026. január elsejétől újabb 50 százalékkal megemelik a családi adókedvezményt. Ezentúl a háromgyerekes édesanyák idén október elsejétől, a kétgyermekes édesanyák 2026-tól felmenő rendszerben szja-mentessé válnak. Ez egymillió édesanyát érint – tette hozzá. Az intézkedések együtt négyezer milliárd forintot hagynak a családoknál a következő négy évben.
Ezt nevezik családbarát adóforradalomnak
Beszédében emlékeztetett, szeptember elsejével elindították a fix 3 százalékos lakáshitelprogramot, amely érdemi segítség mindenkinek, aki nem rendelkezik saját lakással. „Nincs kamatkockázat, nincs árfolyamkockázat” – rögzítette. A miniszterelnök kiemelte, hogy az Otthon Start a magyar középosztály kiszélesítésének a programja. Közölte, hogy három hét alatt több mint tízezer hiteligénylést indítottak el, és öt éven belül ötvenezer új lakás fog megépülni.
A kormány meggyőződése továbbra is az, hogy a nyugdíj emelésének meg kell egyeznie az infláció mértékével. Orbán Viktor tájékoztatott: az EU olyan káros vámmegállapodásokat kötött az USA-val, amelyeket Magyarországon ellensúlyozni kell. Ipar- és munkavédelmi akciótervet dolgozott ki az NGM, a tervbe belefoglalták a kis- és középvállalkozásokat segítő fix kamatozású hitelt, de
a kormány tervezi a munkáltatói tervek csökkentését, folytatja a munkáshitelprogramot, hiszen az egyetemek összekapcsolása a gazdasági élet szereplőivel sikeresnek bizonyult.
Orbán Viktor úgy véli, az Európai Bizottság elvárása, hogy Magyarország vezesse be a progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, a rezsicsökkentést számolja fel, a kamatsopot és az árréstopot pedig szüntesse meg. Ezért fontos szerinte, hogy erről legyen vita, ezért hirdették meg a nemzeti konzultációt.
„Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt. Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és – kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese” – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli posztjában a ma kezdődő parlamenti ülésszakról, amit hagyományosan az ő expozéjával nyitnak meg.
„Merjük naggyá tenni Magyarországot!” – nyomatékosított a kormányfő, utalva az előttünk álló feladatokra és kihívásokra. Orbán Viktor felhívása nem ismeretlen, hiszen szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján, a Papp László Budapest Sportarénában több mint tízezer ember előtt tett politikai nyilatkozatot ezen alapokra helyezve, de több nagy volumenű beruházást is bejelentett.
Mozgalmas lesz az őszi ülésszak, az Országgyűlésre nagy teher hárul – egy olyan időszakban kell megkezdenie a munkát, amikor a migrációs nyomás, az ebből fakadó ellentétek fokozódnak, tart a vám- és az orosz–ukrán háború, az energiaszuverenitás mindennél fontosabbá vált.
