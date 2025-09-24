Exkluzív: kiszivárgott a nemzeti konzultáció második kérdése — komoly gazdasági hatása lehet a válaszunknak

Újabb videóval és a családi adókedvezmény témájával jelentkezett Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.
Hidvéghi Balázs elárulta, hogy a hamarosan postázásra kerülő Nemzeti Konzultáció első kérdése a következő lesz:
Egyetért ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert váltsa-e fel egy magasabb kulcsú, többsávos rendszer?
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára leszögezte, hogy a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, a hazai ellenzék pedig kész ezeket végrehajtani, ráadásul titokban. A kiszivárgott tervek alapján a személyi jövedelemadót brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék. Ez 3,5 millió ember nettó bérét csökkentené, és átlagkeresetű munkavállalók terhei is drasztikusan nőnének. Hangsúlyozta:
egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer, egy ápolónál 280 ezer, egy rendőrnél 154 ezer, egy katonánál 476 ezer, míg egy orvosnál több mint hárommillió forint pluszadót jelentene.
A kedd reggel közzétett videóban Hidvéghi Balázs a második témát és kérdést is elárulta. Mint mondta:
Brüsszel ellenzi a családtámogatási rendszerünket. A kiszivárgott adótervek szerint szűkíteni kellene a családi adókedvezményeket. Ráadásul ezeket a terveket el is akarják titkolni a magyar emberek elől. Ne hagyjuk, hogy átverjenek! Tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen!
A konkrét kérdést sem rejtették véka alá
Egyetért-e ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
A nemzeti konzultációs kérdőíveket október elején kezdik kézbesíteni.
