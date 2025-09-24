Exkluzív: kiszivárgott a nemzeti konzultáció második kérdése — komoly gazdasági hatása lehet a válaszunknak

Újabb videóval és a családi adókedvezmény témájával jelentkezett Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

A családi adókedvezménnyel kapcsolatban fejthetjük ki véleményünket a nemzeti konzultáció második kérdésében / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Hidvéghi Balázs elárulta, hogy a hamarosan postázásra kerülő Nemzeti Konzultáció első kérdése a következő lesz:

Egyetért ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert váltsa-e fel egy magasabb kulcsú, többsávos rendszer?

Miért van szükség újabb konzultációra?

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára leszögezte, hogy a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, a hazai ellenzék pedig kész ezeket végrehajtani, ráadásul titokban. A kiszivárgott tervek alapján a személyi jövedelemadót brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék. Ez 3,5 millió ember nettó bérét csökkentené, és átlagkeresetű munkavállalók terhei is drasztikusan nőnének. Hangsúlyozta:

egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer, egy ápolónál 280 ezer, egy rendőrnél 154 ezer, egy katonánál 476 ezer, míg egy orvosnál több mint hárommillió forint pluszadót jelentene.

Családi adókedvezményekről szól a második kérdés

A kedd reggel közzétett videóban Hidvéghi Balázs a második témát és kérdést is elárulta. Mint mondta:

Brüsszel ellenzi a családtámogatási rendszerünket. A kiszivárgott adótervek szerint szűkíteni kellene a családi adókedvezményeket. Ráadásul ezeket a terveket el is akarják titkolni a magyar emberek elől. Ne hagyjuk, hogy átverjenek! Tiltakozzunk a családi adókedvezmények szűkítése ellen!

Mi lesz a nemzeti konzultáció második kérdése?

A konkrét kérdést sem rejtették véka alá

Egyetért-e ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?

A nemzeti konzultációs kérdőíveket október elején kezdik kézbesíteni.