Arányaiban több kohéziós forrást hívott le eddig Magyarország a 2021–2027 közötti programozási ciklusban, mint az a Lengyelország, amely 2024 tavasza óta minden zárolás alól fel lett mentve – ez derül ki az Európai Bizottság hivatalos adataiból. Ahogy korábban beszámoltunk, a nyári hónapokban felpörögtek az uniós kifizetések hazánk irányába, noha úgy tűnt sokáig, hogy leállt a forrásbeáramlás, augusztusban egy nagyobb összeg érkezett Brüsszelből. Az államháztartás hétfőn közölt részletes jelentése alapján augusztus végéig 500 milliárd forint bevétele származott a büdzsének uniós programokból.

Uniós pénzek: hiába feküdtek le Brüsszelnek a lengyelek, így is a magyarok hátát nézik / Fotó: areporter / Shutterstock

Uniós pénzek: jönnek Magyarországra, több, mint Lengyelországba

Július elején írtunk róla, hogy alig érkezik uniós forrás Magyarországra, az Európai Bizottság hat hónap alatt kevesebb mint 200 milliárd forintot utalt át, utoljára 2018-ban fordult elő, hogy ilyen kevés EU-s pénz folyt be az államkasszába. Emiatt folyamatosan csúsztunk hátrafelé a tagállamok között a forráslehívás terén. Míg tavaly év végén még 11.-ek voltunk, július elején már csak 14.-ek. Aztán Navracsics Tibor közigazgatási és fejlesztési miniszter augusztus 26-án egy uniós projekt átadásán, a Tolna vármegyei Simontornyán beszélt arról, hogy jött egy nagyobb, 200 milliárd forintos csomag az Európai Bizottságtól.

Az augusztusi utalásnak meg is lett az eredménye: a 27 tagú unióban jelenleg 13.-ak vagyunk 13,4 százalékos forráslehívással. A lengyelek, akik igyekeznek Brüsszel minden kívánságának megfelelni, éppen mögöttünk állnak, 12,9 százalékos aránnyal.

Pedig az Európai Bizottság évek óta harcban áll a magyar kormánnyal, gyakorlatilag megszámlálhatatlan mértékű eljárást indított Magyarországgal szemben. A jogállamisági eljárás vagy a szupermérföldkövek mellett horizontális és vertikális feltételeknek egyaránt meg kell felelni ahhoz, hogy az összes, még blokkolt forráshoz is hozzájussunk. Ennek ellenére, még ilyen körülmények között is hozzáfér bizonyos pénzekhez Magyarország, miután 2023 decemberében, másfél év megfeszített munkája után a bizottság felszabadította a kohéziós források 45 százalékát, mintegy 4000 milliárd forint.