Lakásárak Európában: London és Párizs elszállt, Budapesten van remény saját otthonra

Az európai nagyvárosokban az ingatlanárak az egekben járnak, miközben Magyarországon még mindig jóval alacsonyabb az árszint. Párizsban és Londonban egy kisebb lakás ára is elérhetetlennek tűnik, Budapesten viszont a fiatalok 3 százalékos kamatozású hitellel, állami támogatásokkal együtt léphetnek be a piacra, ami európai szinten is ritkaságnak számít.
VG
2025.09.22., 12:15

A kontinens lakáspiacának csúcsán továbbra is London és Párizs áll – írta az Origo. A brit fővárosban az átlagos lakásár meghaladja az 525 ezer fontot (kb. 230 millió forint), és a belső kerületekben egy 60–70 négyzetméteres lakás ára könnyen elérheti az egymillió fontot is. Ez azt jelenti, hogy egy londoni ingatlan gyakran 12–14-szerese a háztartások éves jövedelmének – vagyis a helyi keresetekhez mérten is alig megfizethető.

Otthon Start program, spórolás, lakás, ingatlan
A budapesti lakásárak jóval alacsonyabbak, mint Párizsban és Londonban / Fotó: MMD Creative / Shutterstock

Párizsban sem múlt el a drágaság: a francia fővárosban a négyzetméterárak a belső kerületekben 9 000–10 000 euró között mozognak, ami azt jelenti, hogy egy átlagos, 60 négyzetméteres lakás ára 540–600 ezer euró – 230 millió forint – körül alakul. Ez az összeg nagyjából húszévi átlagfizetésnek felel meg Franciaországban.

Más nagyvárosokban ugyan alacsonyabbak az árak, de az átlagjövedelmekhez viszonyítva ott sem feltétlenül könnyebb a helyzet. Bécsben 2024 végén az átlagos négyzetméterár 6500 euró körül volt, Berlinben pedig 5800 euró. Madrid és Barcelona némileg olcsóbb, de ott is 4000–4500 eurót kell fizetni egy új építésű lakás négyzetméteréért.

Budapesten kedvezőbbek a lakásárak

Magyarország fővárosában az elmúlt években robbanásszerűen drágult az ingatlanpiac, de az árak még így is jóval elmaradnak a nyugat-európai szintektől. 2025-ben Budapesten az átlagos használt lakás 1,27 millió forint/m² körül mozog (mintegy 3150 euró), míg az új építésű lakások ára 1,6–1,7 millió forint/m² (mintegy 3900–4200 euró). Ez azt jelenti, hogy egy 60–70 négyzetméteres, új építésű budapesti lakás ára 90–110 millió forint körül alakul –

vagyis nagyjából harmadannyiba kerül, mint egy hasonló méretű párizsi lakás, és töredékébe egy londoni ingatlannak.

Fiatalok lehetősége: 3 százalékos hitel és állami támogatások

A magyar kormány idén bevezette az Otthon Start programot, amelyben a fiatal elsőlakás-vásárlók 3 százalékos, fix kamatozású hitelt vehetnek fel, akár 25 évre, maximum 50 millió forint összegig. Ez különösen kedvező, hiszen a piaci kamatok jelenleg 6-7 százalék körül alakulnak.

Ráadásul ez a hitel kombinálható a meglévő támogatásokkal – a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal vagy akár a babaváró kölcsönnel. Ez olyan konstrukció, amelyhez hasonlót Nyugat-Európában alig találni. Franciaországban és Németországban legfeljebb kedvezményes zöldhitelek léteznek, de ott sem fix, 3 százalékos kamattal.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

