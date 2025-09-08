Döbbenetes: az amerikaiak elfordulnak a kapitalizmustól, a demokrata szavazók egyenesen szocializmust akarnak, ez hogy történhetett?

Az amerikai felnőttek mindössze 54 százaléka látja pozitívan a kapitalizmust, szemben a 2021-es 60 százalékkal. Ez a legalacsonyabb arány az elmúlt másfél évtizedben. Először fordult elő, hogy a demokraták kevesebb mint fele (42 százalék) tekint pozitívan a kapitalizmusra. A republikánusok véleménye lényegében változatlan, háromnegyedük továbbra is pozitívan látja a kapitalizmust – derült ki a Gallup egy friss felméréséből, amelyről a Bloomberg is jelentett.
Az amerikaiak összességében továbbra is szkeptikusak a szocializmussal szemben, de a demokraták többsége nem:
2016 óta több demokrata látja pozitívan a szocializmust, mint a kapitalizmust, és ez a különbség mára 24 pontra nőtt.
A szocializmus támogatottsága összességében 39 százalékon áll az amerikaiak közt. A demokratáknak már kétharmada tekint barátságosan a szocializmusra. Ez az arány 50 százalék volt 2010-ben. A republikánusoknál ez az arány 42 százalék.
A demokraták egyre pozitívabb szocializmusképe egybeesik azzal, hogy számos ismert demokrata politikus – köztük Bernie Sanders szenátor – demokrata szocialistaként határozta meg magát, és olyan politikát szorgalmaz, amely jelentősen bővítené az állam gazdasági szerepvállalását.
A Gallup elemzője, Jeff Jones úgy látja, hogy Donald Trump 2016-os megválasztása fordulópont. „Szerintem Trump, de emellett Bernie Sanders és úgy általában a populizmus is hozzájárult ehhez. A Demokrata Pártban bizonyos szocialista elképzelések mára szinte fősodorrá váltak.”
A Gallup-féle érvelés azonban gellert kap, ha a tényekkel szembesítjük: Donald Trump kifejezetten elutasítja a szocializmust, a kampányai is ellene szóltak és a kormányzása is. 2019-es évértékelő beszédében (State of the Union) azt mondta: „Amerika soha nem lesz szocialista ország.” Ez volt az egyik legnagyobb tapsot kiváltó mondata.
Jones ugyanakkor említ egy másik kulcstényezőt is: a generációváltást. Azok, akik a hidegháború után nőttek fel, sosem találkoztak olyan intenzív negatív üzenetekkel a szocializmusról, mint az idősebb amerikaiak. A republikánusok körében a fiatalabb szavazók továbbra is szkeptikusak, de „nem annyira negatív a hozzáállásuk, mint az idősebb republikánusoké” — mondta Jones.
Miközben a kapitalizmus megítélése romlik, az amerikaiak továbbra is támogatják egyes részelemeit.
A kisvállalkozásokat 95 százalék gondolja fontosnak, 81 százalék pedig támogatja a szabad vállalkozást. A nagyvállalatok megítélése viszont meredeken romlott, összességében a válaszadók mindössze 37 százaléka értékelte őket kedvezően, míg 2019-ben ez a szám 50 százalék felett volt. A republikánusok 60 százaléka, a demokraták 17 százaléka ítéli meg pozitívan a nagyvállalatokat. A négy évvel ezelőttihez képest a demokraták támogatása 17 százalékponttal erodálódott. A republikánusok pozitív megítélése viszont 18 százalékot veszített a 2019-es 78 százalékhoz képest.
A felmérés 1094 amerikai felnőtt bevonásával készült augusztus 1–20. között, a hibahatár 4 százalékpont.
