A szakma egységbe kovácsolásán dolgozik a Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Az idén 125 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 71. alkalommal szervezett vándorgyűlést. A szakmai találkozónak szeptember 23. és 25. között a Hunguest Hotel Szeged adott otthont, ahol három nap alatt több mint 120 előadást hallgathatott meg mintegy 1300 résztvevő. A vándorgyűlés a hazai villamos ipar legnagyobb rendezvénye, melyen az iparág minden szegmensét képviselő szakemberek vannak jelen, a döntéshozói és a végrehajtói szféra, valamint az egyéb kapcsolódó szervezetek prominens képviselőinek társaságában. Jelentőségéről Molnár Ferenccel, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökével beszélgettünk.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke szerint fontosak ezek a szakmai találkozók / Fotó: Török János

A vándorgyűlés célja a szakma összekovácsolása

A rendezvény célja a szakma egységbe kovácsolása, és az idén 125 éves egyesület eredeti küldetésének a teljesítése. Ez pedig nem más, mint hogy a szakemberek képezzék, segítsék, támogassák, előadásokon, kötetlen beszélgetéseken keresztül informálják egymást, a beszélgetésekből előremutató irányok, együttműködések, szövetségek jöjjenek létre. Az egyesületnek mindezek mellett kiemelt feladata, hogy hidat képezzen a szakmán belüli egyes szakterületek között, a szakma és a társadalom között, valamint a szakpolitika és a végrehajtó villamos iparág között – sorolta az elnök. Hozzátette: az első nap plenáris előadásai nagyon jó indítást adtak a vándorgyűlés teljes folyamatának. A szekcióüléseken pedig a legaktuálisabb kérdéseket fejtették ki az iparág legkiválóbb szakemberei, megindítva ezzel a szakmai párbeszédeket. A rendezvény első napján egyébként előadást tartott Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára is.

Az egyesület elnöke rámutatott: az energiaszektor napjaink egyik leggyorsabban változó iparága, amely nélkülözhetetlen a gazdaság és a társadalom egészének. A szakpolitikának, az iparág meghatározó vállalatainak, valamint a szakemberek széles körének folyamatosan egyeztetve, szorosan együtt kell működnie, hogy a mindennapjainkat alapvetően befolyásoló változások zökkenőmentesek legyenek, és minden érintett számára a legjobb eredményt hozzák. Ebben az ágazat legnagyobb szakmai szervezeteként az MEE egyre fontosabb szerepet kell hogy vállaljon – többek között ilyen rendezvények megszervezésével.