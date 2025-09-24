Deviza
EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333.22 +0.97% GBP/HUF448.23 +0.4% CHF/HUF419.11 +0.5% PLN/HUF91.64 +0.07% RON/HUF77.05 +0.3% CZK/HUF16.09 +0.05% EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333.22 +0.97% GBP/HUF448.23 +0.4% CHF/HUF419.11 +0.5% PLN/HUF91.64 +0.07% RON/HUF77.05 +0.3% CZK/HUF16.09 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5% BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vándorgyűlés
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
elektrotechnika

A szakma egységbe kovácsolásán dolgozik a Magyar Elektrotechnikai Egyesület

A hazai villamos ipar legnagyobb rendezvénye a Magyar Elektrotechnikai Egyesület vándorgyűlése, melyet idén Szegeden tartottak meg. A program jelentőségéről az egyesület elnöke beszélt lapunknak.
VG
2025.09.24, 15:37

Az idén 125 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 71. alkalommal szervezett vándorgyűlést. A szakmai találkozónak szeptember 23. és 25. között a Hunguest Hotel Szeged adott otthont, ahol három nap alatt több mint 120 előadást hallgathatott meg mintegy 1300 résztvevő. A vándorgyűlés a hazai villamos ipar legnagyobb rendezvénye, melyen az iparág minden szegmensét képviselő szakemberek vannak jelen, a döntéshozói és a végrehajtói szféra, valamint az egyéb kapcsolódó szervezetek prominens képviselőinek társaságában. Jelentőségéről Molnár Ferenccel, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökével beszélgettünk.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke szerint fontosak ezek a szakmai találkozók.
Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke szerint fontosak ezek a szakmai találkozók / Fotó: Török János

A vándorgyűlés célja a szakma összekovácsolása

A rendezvény célja a szakma egységbe kovácsolása, és az idén 125 éves egyesület eredeti küldetésének a teljesítése. Ez pedig nem más, mint hogy a szakemberek képezzék, segítsék, támogassák, előadásokon, kötetlen beszélgetéseken keresztül informálják egymást, a beszélgetésekből előremutató irányok, együttműködések, szövetségek jöjjenek létre. Az egyesületnek mindezek mellett kiemelt feladata, hogy hidat képezzen a szakmán belüli egyes szakterületek között, a szakma és a társadalom között, valamint a szakpolitika és a végrehajtó villamos iparág között – sorolta az elnök. Hozzátette: az első nap plenáris előadásai nagyon jó indítást adtak a vándorgyűlés teljes folyamatának. A szekcióüléseken pedig a legaktuálisabb kérdéseket fejtették ki az iparág legkiválóbb szakemberei, megindítva ezzel a szakmai párbeszédeket. A rendezvény első napján egyébként előadást tartott Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára is.

Az egyesület elnöke rámutatott: az energiaszektor napjaink egyik leggyorsabban változó iparága, amely nélkülözhetetlen a gazdaság és a társadalom egészének. A szakpolitikának, az iparág meghatározó vállalatainak, valamint a szakemberek széles körének folyamatosan egyeztetve, szorosan együtt kell működnie, hogy a mindennapjainkat alapvetően befolyásoló változások zökkenőmentesek legyenek, és minden érintett számára a legjobb eredményt hozzák. Ebben az ágazat legnagyobb szakmai szervezeteként az MEE egyre fontosabb szerepet kell hogy vállaljon – többek között ilyen rendezvények megszervezésével.

Utánpótlásképzésben a legfontosabb a hitelesség

Az egyesület részt vesz az elektrotechnikai szakemberek utánpótlás-nevelésében is. Molnár Ferenc hangsúlyozta, az utánpótlás képzésében nagyon fontos, hogy hiteles emberek hiteles tartalommal szólítsák meg a következő generációkat.

„Amit a Z generációról én látok oktatóként, hogy nagyon okos, nagyon nyitott. Ezek a fiatalok villámgyorsan döntenek, szívják a tudást és felismerik az értéket. De ha nem ezt kapják, ugyanilyen villámgyorsan el is fordulnak, és nem találjuk meg őket többet. Tehát a mi felelősségünk az, hogy hiteles embereket, hiteles tudással állítsunk a jövő generációk elé” – hangsúlyozta. Hozzátette: jó látni, hogy egyre több nő is megjelenik ebben a szektorban.

„Én azt gondolom, hogy nem szabad a korábbi hagyományok szerint bélyeget ragasztani egyetlen területre, szakmára sem. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a megfelelő helyét, szerepét női és férfiszemlélettel is. Tehát szükség van a lányokra is ezen a területen, és szerencsére jönnek is nagy számban” – mosolygott.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu