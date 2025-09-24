A szakma egységbe kovácsolásán dolgozik a Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Az idén 125 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 71. alkalommal szervezett vándorgyűlést. A szakmai találkozónak szeptember 23. és 25. között a Hunguest Hotel Szeged adott otthont, ahol három nap alatt több mint 120 előadást hallgathatott meg mintegy 1300 résztvevő. A vándorgyűlés a hazai villamos ipar legnagyobb rendezvénye, melyen az iparág minden szegmensét képviselő szakemberek vannak jelen, a döntéshozói és a végrehajtói szféra, valamint az egyéb kapcsolódó szervezetek prominens képviselőinek társaságában. Jelentőségéről Molnár Ferenccel, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnökével beszélgettünk.
A rendezvény célja a szakma egységbe kovácsolása, és az idén 125 éves egyesület eredeti küldetésének a teljesítése. Ez pedig nem más, mint hogy a szakemberek képezzék, segítsék, támogassák, előadásokon, kötetlen beszélgetéseken keresztül informálják egymást, a beszélgetésekből előremutató irányok, együttműködések, szövetségek jöjjenek létre. Az egyesületnek mindezek mellett kiemelt feladata, hogy hidat képezzen a szakmán belüli egyes szakterületek között, a szakma és a társadalom között, valamint a szakpolitika és a végrehajtó villamos iparág között – sorolta az elnök. Hozzátette: az első nap plenáris előadásai nagyon jó indítást adtak a vándorgyűlés teljes folyamatának. A szekcióüléseken pedig a legaktuálisabb kérdéseket fejtették ki az iparág legkiválóbb szakemberei, megindítva ezzel a szakmai párbeszédeket. A rendezvény első napján egyébként előadást tartott Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára is.
Az egyesület elnöke rámutatott: az energiaszektor napjaink egyik leggyorsabban változó iparága, amely nélkülözhetetlen a gazdaság és a társadalom egészének. A szakpolitikának, az iparág meghatározó vállalatainak, valamint a szakemberek széles körének folyamatosan egyeztetve, szorosan együtt kell működnie, hogy a mindennapjainkat alapvetően befolyásoló változások zökkenőmentesek legyenek, és minden érintett számára a legjobb eredményt hozzák. Ebben az ágazat legnagyobb szakmai szervezeteként az MEE egyre fontosabb szerepet kell hogy vállaljon – többek között ilyen rendezvények megszervezésével.
Az egyesület részt vesz az elektrotechnikai szakemberek utánpótlás-nevelésében is. Molnár Ferenc hangsúlyozta, az utánpótlás képzésében nagyon fontos, hogy hiteles emberek hiteles tartalommal szólítsák meg a következő generációkat.
„Amit a Z generációról én látok oktatóként, hogy nagyon okos, nagyon nyitott. Ezek a fiatalok villámgyorsan döntenek, szívják a tudást és felismerik az értéket. De ha nem ezt kapják, ugyanilyen villámgyorsan el is fordulnak, és nem találjuk meg őket többet. Tehát a mi felelősségünk az, hogy hiteles embereket, hiteles tudással állítsunk a jövő generációk elé” – hangsúlyozta. Hozzátette: jó látni, hogy egyre több nő is megjelenik ebben a szektorban.
„Én azt gondolom, hogy nem szabad a korábbi hagyományok szerint bélyeget ragasztani egyetlen területre, szakmára sem. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a megfelelő helyét, szerepét női és férfiszemlélettel is. Tehát szükség van a lányokra is ezen a területen, és szerencsére jönnek is nagy számban” – mosolygott.
