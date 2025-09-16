Valami készül a magyar gazdaságban, az elemzők már látják a repülőrajtot: megjósolták a GDP-növekedést és az inflációt – de van egy rossz hírük is

Magasabb fokozatba kapcsolhat a magyar gazdaság a következő hónapokban, de a kilátásokat továbbra is rengeteg bizonytalansági tényező árnyékolja be – derül ki a Világgazdaság által megszólaltatott elemzők véleményéből. A KSH két hete közzétett második negyedéves GDP-jelentése megerősítette: a gazdaság továbbra is csak döcög, épphogy elkerülte a technikai recessziót. Bár éves alapon 0,2, negyedéves összevetésben pedig 0,4 százalékos bővülést sikerült felmutatni, de ettől még tény, hogy immár három éve beragadt a magyar gazdaság érdemi növekedés nélkül.

Repülőrajt jövőre? Így látják a magyar gazdaság jövőjét az elemzők a GDP-adatok után / Fotó: Vida Marton Peter

A GDP-növekedés 1,6 százalék fölött éves alapon utoljára 2022. harmadik negyedévében járt, az elmúlt 12 negyedévből pedig 7 alkalommal csökkent a magyar GDP. Tehát a következő hónapok nagy kérdése, hogy végre itt lesz-e a repülőrajt, amit a hazai gazdaságpolitika várt az év elején.

Eltávolodhatunk a stagnálástól

"Kitörésről nem beszélnék, inkább egy lassú növekedési pályára állásról. A bázisidőszakban a harmadik negyedév elég gyengén sikerült, ezért most már egy minimális gazdasági bővülés negyedéves alapon is 1 százalékos éves alapú GDP-növekedést jelent. Ez persze még mindig alacsony, de már valamiféle távolodást jelentene a stagnálástól" – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Hozzátette: a növekedésben érdemi szerepe van a fogyasztás bővülésének, ami egy meglehetősen stabil tényezőnek tűnik, ezt segíti a reálbérek emelkedésén kívül a családi adókedvezmények növekedése, illetve a különféle szja-mentességek bevezetése. A növekedés várakozása szerint idén 0,5 és 1 százalék között alakulhat, de minden attól függ, hogy a nagy gyárak idei évre tervezett indulásából lesz-e valami.

Jelenleg a kapacitáskihasználtság az alacsony külső kereslet miatt gyenge, bőven tudna emelkedni. Az ipar beindulásában segítséget jelenthetnének az új gyárak is, kérdés, hogy ezek beindulnak-e idén és ha igen, milyen kapacitáskihasználtság mellett

– taglalta az elemző, aki szerint a másik fontos tényezőt a növekedés gyorsulásában a jóléti intézkedések jelenthetik a választások előtt. A családi adókedvezmények megduplázása, illetve a két-három gyermekes anyák szja-mentessége után jövőre fegyverpénzt kapnak a rendvédelmi dolgozók, miközben folytatódik a pedagógusok béremelése és várhatóan két számjegyű mértékben emelkednek a keresetek. Az intézkedések pedig több száz milliárd forinttal növelik az elkölthető jövedelmeket.

Ezek hatására Regős Gábor szerint az év végén akár egy 2 százalékos, jövő év elején pedig esetleg egy 3 százalékos növekedés is elérhető lehet.

Azonban az elemző szerint rengeteg bizonytalan tényező van, ezek között említette, hogy mi lesz a külső kereslettel, hogyan alakulnak a béremelkedések, hozzáférünk-e a nekünk járó uniós pénzekhez végre, vagy hogy mi lesz a beruházásokkal.