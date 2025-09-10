Kilőtt a lakáspiac az Otthon Start program indulása óta – megdöbbentő számokat ismertetett a szakértő

Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon Start program szeptemberi elindulása rárúgta az ajtót a hazai lakáspiacra. Az indulást követő első tényadatok kirajzolják az egyes településtípusok és árkategóriák közti különbségeket is – írta legfrissebb, szerdán publikált elemzésében az Ingatlan.com.
Az ingatlanközvetítő portál adatai szerint a 3 százalékos lakáshitelt kínáló program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, vagyis gyakorlatilag tíz hét leforgása alatt megduplázódott a kereslet az Otthon Start bejelentése előtti héthez képest.
Ráadásul a lendület nem csupán Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon Start program indulásának első hetében. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.
Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, hogy a kereslet szerkezete is árulkodó, mivel
„Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint 130 százalékkal nőtt, de a 0–50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemre méltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis itt sokkal kevesebb lakásra jutott sokkal több érdeklődés” – foglalta össze a szakértő.
Szerinte az is beszédes, hogy a 100–150 milliós árkategóriában még 44 százalékkal bővült a budapesti kereslet, de 150–200 millió forint között már csak 15 százalékos volt a bővülés, 200–250 millió között pedig 7 százalékos csökkenés történt június végéhez képest.
Nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is látható az élénkülés. Szeptember első hetében majdnem 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Budapesten 53, a megyei jogú városokban 48, a városokban 49, a községekben pedig több mint 40 százalékos bővüléssel. A szeptember elejét megelőző három hónapos időszakban a községekben és a városokban 23-24 százalékos keresletnövekedés következett be éves szinten, Budapesten ugyanakkor visszafogottabb, 18 százalékos volt a többlet.
Balogh úgy látja, hogy az éves emelkedés üteme jóval visszafogottabb, mint az idén nyár elejéhez képest tapasztalt duplázódás. Ennek oka, hogy nyár végén már elkezdtek megjelenni a piacon azok a befektetők, akik az állampapírokból mozdultak az ingatlanpiac felé. Ez a jelenség tavaly ősszel érezhetően felpörgette a korábban pangó lakáspiacot, magasabb bázist eredményezve, ezért az idei éves összevetésekben kisebbnek látszik a bővülés.
A program indulása utáni első adatok szerint az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon. Az érdeklődések számának megugrása minden településtípuson és árkategóriában érzékelhetővé vált, ami arra utal, hogy a kereslet nemcsak a nagyvárosokban és Budapesten, hanem a kisebb városok és a községek lakáspiacán is költözési hullámokat indíthat be.
„A program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a kereslet növekedését a kínálat is képes lesz lekövetni” – zárta gondolatait az Ingatlan.com szakértője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.