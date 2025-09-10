Kilőtt a lakáspiac az Otthon Start program indulása óta – megdöbbentő számokat ismertetett a szakértő

Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon Start program szeptemberi elindulása rárúgta az ajtót a hazai lakáspiacra. Az indulást követő első tényadatok kirajzolják az egyes településtípusok és árkategóriák közti különbségeket is – írta legfrissebb, szerdán publikált elemzésében az Ingatlan.com.

Az Otthon Start program lakáshitele máris felpörgette az ingatlanpiacot / Fotó: Kallus György

Az ingatlanközvetítő portál adatai szerint a 3 százalékos lakáshitelt kínáló program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, vagyis gyakorlatilag tíz hét leforgása alatt megduplázódott a kereslet az Otthon Start bejelentése előtti héthez képest.

Ráadásul a lendület nem csupán Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon Start program indulásának első hetében. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, hogy a kereslet szerkezete is árulkodó, mivel

Országosan az 50–100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal bővült a kereslet.

A legfeljebb 50 milliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt.

„Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50–100 milliós lakások iránti kereslet több mint 130 százalékkal nőtt, de a 0–50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemre méltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis itt sokkal kevesebb lakásra jutott sokkal több érdeklődés” – foglalta össze a szakértő.