Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat, 60 tonna árut hozott Ferihegyre – érkeznek a B777-es repülőgépek is

A nemrég alapított magyar légitársaság, a Hungary Ailines a légi teherszállítás területén is terjeszkedésbe kezd, így közvetlen cargo járatot indított pénteken a kínai Csengcsou és Budapest között. Az első járattal 60 tonna áru érkezett a magyar fővárosba – közölte China Civil Aviation Networkre hivatkozva a Budflyer Facebook oldal.
A tervek szerint a Hungary Airlines heti öt járatot üzemeltet az új útvonalon, melyek Airbus A330-200F typusúak lesznek. A cargo-gépek elsődlegesen e-kereskedelmi árukat szállítanak Budapestre, majd onnan továbbítják a régió többi országába.
A későbbiekben a magyar légitársaság a hamarosan forgalomba álló B777-es gépet is üzemeltetni kívánja majd az útvonalon. Áprilisban a Hungary Airlines a Közlekedési Hatóság tájékoztatása szerint a Budapest–Hangcsou útvonalra is adott be cargo-járatra kérelmet.
Az új magyar légitársaság decemberben kapta meg a szükséges engedélyeket. A cég december 23-án hajtott végre első alkalommal tesztrepülést, ezt január 4-én és 5-én több, Budapest és Kecskemét közötti gyakorlórepülés követte saját HUA-kóddal és BUDAPEST hívójellel.
A 2021-ben bejegyzett vállalat 2024 áprilisában változtatta nevét Hungary Airlines Kft-re. A cég évek óta tevékenykedik a Kína és Magyarország közötti légiáru-szállítás területén, székhelye a BUD Cargo Cityben van. A 2024. november végéig a Wizz Air üzemeltetésében repülő, állami tulajdonú Airbus A330F repülőgép
az elmúlt években a vállalat számára szállított árut Csengcsouból, majd Hangcsouból Budapestre, emellett több, más légitársaságtól bérelt gép repül jelenleg is Kína és Magyarország között.
A Hungary Airlines Kft. többségi tulajdonosa 50 százalékot meghaladó részesedéssel a hazánkban élő, vélhetően magyar állampolgársággal is rendelkező Wu Jiang kínai üzletember.
Mellette két kisebbségi tulajdonos szerepel a cégjegyzék adatai szerint: a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd., valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonú Air Hungary Szolgáltató Zrt.
Új magyar légitársaság: máris nagy terjeszkedésbe kezdhetett a Hungary Airlines – így néznek majd ki a repülőgépei
Újabb kínai járatot üzemeltethet a cég. A hírek szerint két cargoútvonalra is kérhettek engedélyt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.