Ai,Artificial,Intelligence,,Machine,Learning,,Big,Data,Analysis,And,Automation, mesterséges intelligencia, AI, MI
Nagyot nyit a mesterséges intelligencia felé az iparkamara – így profitálhatnak belőle a magyar kkv-k

AI-kutatással növeli a képzési hatékonyságot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Megjelent Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája is.
VG
2025.09.09., 18:01
Fotó: shutterstock

A mesterséges intelligencia (MI) és ahhoz kapcsolódóan az oktatás is egyre hangsúlyosabb szerepet kap napjainkban. A hatékonyság növelése érdekében a Nagy Elek vezetésével megújuló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kérdőívvel térképezi fel a kis- és középvállalkozások tudását, hozzáállást és tapasztalatait az AI-ról.

Ai,Artificial,Intelligence,,Machine,Learning,,Big,Data,Analysis,And,Automation,mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia kutatásával növeli a képzési hatékonyságot az MKIK / Fotó: Wright Studio / Shutterstock

Az MKIK keddi közleménye szerint az oktatás és a digitalizáció kiemelten fontos a vállalkozások működésében, mert a képzettebb, valamint a modern megoldásokat hatékonyan használó munkavállalók nagyobb hozzáadott érték előállítására képesek, illetve magasabb nyereség érhető el ott, ahol modern, innovatív megoldásokat alkalmaznak. A digitális fejlődést a kamara számos programja gyorsítja. Az intézkedések egyszerre kínálnak választ a rövid távú kihívásokra és alapozzák meg a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességét, biztosítva, hogy a hazai vállalkozások tudásra, innovációra és együttműködésre építve aktív alakítói legyenek a jövő gazdaságának, miközben megőrzik hagyományos értékeinket.

A mesterséges intelligencia gyors fejlődése alapjaiban formálja át a vállalkozások működését és versenyképességét. Az MKIK ebben kiemelt szerepet vállal, hiszen megbízható információt és gyakorlati támogatást nyújt tagjainak az új technológiák alkalmazásában. Ennek részeként tavasszal elindította a Digitális Ébresztő! című szemináriumsorozatot, amely kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára kínál üzleti folyamatokban is hasznosítható megoldásokat Kerek István AI-szakértő irányításával.

A kkv-k életében is kiemelten fontos az AI

A kamara szerint a program ősszel kibővítve, sorozatként folytatódik azzal a céllal, hogy tízezer vállalkozáshoz jusson el. Ezeken az eseményeken a szakértők akár egy nap alatt is kínálhatnak megoldásokat az egyes vállalkozások digitális kihívásaira.

A kis- és középvállalkozások tudását feltérképező felmérés eredményeinek feldolgozása után még relevánsabb és gyakorlatiasabb oktatást tud majd nyújtani a kkv-knak, amely után a vállalatok folyamatai gyorsabbá, pontosabbá és egyszerűbbé válhatnak az adatalapú döntési folyamatok révén. A kutatás online már elérhető, és ki lehet tölteni.

Az MKIK a stratégiai együttműködés keretében már javasolta a kormánynak az áfa alanyi adómentességi határ többlépcsős emelését, amely szerint a következő három évben 20, 22, majd 24 millió forintra nőne a határ. A legkisebb vállalkozások érdekében az átalányadózók költséghányadának 40-ről 50 százalékra emelését, valamint a szociális hozzájárulási adó 112,5 százalékos szorzójának eltörlését is javasolta a kamara, és újabb konkrét ajánlások részletein dolgozik.

Megjelent az új Mesterséges Intelligencia Stratégia

A Nemzetgazdasági Minisztérium keddi közleményében jelentette be, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy hazánk a technológiai átalakulás nyertese maradjon, ezért megújította Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiáját, amely a 2020-ban elfogadott stratégia főbb célkitűzéseit megtartva, az elmúlt időszak technológiai és jogi változásait is figyelembe véve új intézkedéseket határoz meg a 2030-ig tartó időszakra.

A technológia gyors fejlődésére tekintettel a kormány ezentúl évente felülvizsgálja a stratégiát. A cél, hogy 2030-ra az MI hozzájáruljon a GDP növekedéséhez, a versenyképességhez, a munkahelyteremtéshez és az MI okozta változásokra való tudatos és széles körű felkészüléshez.

A legfontosabb pontok:

  • Az MI alkalmazásának ösztönzése – MI-megoldások a kkv-szektorban, közszolgáltatásokban és mindennapokban.
  • Az uniós szabályozás (AI Act) hatékony végrehajtása – olyan intézményrendszer kialakításával, amely a felhasználók védelme mellett a technológia jogszerű felhasználását és terjedését is elősegíti.
  • Biztonságos szabályozás – az EU-hoz illeszkedő etikai és jogi keretek.
  • MI-infrastruktúra – magyar szuperszámítógép és MI Üzem (AI Factory).
  • Oktatás és képzés – 2030-ig 2,5 millió ember szerezzen MI-kompetenciát.
  • Adatgazdaság és adattárca – biztonságos, hatékony adatáramlás a polgárok és vállalkozások érdekében.
  • Kutatás-fejlesztés és innováció – hazai és nemzetközi együttműködések erősítése.
  • Éves frissítés – annak érdekében, hogy mindig lépést tartsunk a technológia sebességével.

Az NGM kiemelte, hogy Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiája nem csupán technikai dokumentum, hanem átfogó társadalmi és gazdasági program. A stratégia sikeres végrehajtása a kormányzat, a tudományos élet, az üzleti szféra és a társadalom közös érdeke és lehetősége is egyben.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
