Nagyot nyit a mesterséges intelligencia felé az iparkamara – így profitálhatnak belőle a magyar kkv-k

A mesterséges intelligencia (MI) és ahhoz kapcsolódóan az oktatás is egyre hangsúlyosabb szerepet kap napjainkban. A hatékonyság növelése érdekében a Nagy Elek vezetésével megújuló Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kérdőívvel térképezi fel a kis- és középvállalkozások tudását, hozzáállást és tapasztalatait az AI-ról.

A mesterséges intelligencia kutatásával növeli a képzési hatékonyságot az MKIK / Fotó: Wright Studio / Shutterstock

Az MKIK keddi közleménye szerint az oktatás és a digitalizáció kiemelten fontos a vállalkozások működésében, mert a képzettebb, valamint a modern megoldásokat hatékonyan használó munkavállalók nagyobb hozzáadott érték előállítására képesek, illetve magasabb nyereség érhető el ott, ahol modern, innovatív megoldásokat alkalmaznak. A digitális fejlődést a kamara számos programja gyorsítja. Az intézkedések egyszerre kínálnak választ a rövid távú kihívásokra és alapozzák meg a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességét, biztosítva, hogy a hazai vállalkozások tudásra, innovációra és együttműködésre építve aktív alakítói legyenek a jövő gazdaságának, miközben megőrzik hagyományos értékeinket.

A mesterséges intelligencia gyors fejlődése alapjaiban formálja át a vállalkozások működését és versenyképességét. Az MKIK ebben kiemelt szerepet vállal, hiszen megbízható információt és gyakorlati támogatást nyújt tagjainak az új technológiák alkalmazásában. Ennek részeként tavasszal elindította a Digitális Ébresztő! című szemináriumsorozatot, amely kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára kínál üzleti folyamatokban is hasznosítható megoldásokat Kerek István AI-szakértő irányításával.

A kkv-k életében is kiemelten fontos az AI

A kamara szerint a program ősszel kibővítve, sorozatként folytatódik azzal a céllal, hogy tízezer vállalkozáshoz jusson el. Ezeken az eseményeken a szakértők akár egy nap alatt is kínálhatnak megoldásokat az egyes vállalkozások digitális kihívásaira.

A kis- és középvállalkozások tudását feltérképező felmérés eredményeinek feldolgozása után még relevánsabb és gyakorlatiasabb oktatást tud majd nyújtani a kkv-knak, amely után a vállalatok folyamatai gyorsabbá, pontosabbá és egyszerűbbé válhatnak az adatalapú döntési folyamatok révén. A kutatás online már elérhető, és ki lehet tölteni.