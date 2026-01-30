Mesterséges intelligenciával rajzolja újra a kárrendezést az egyik legnagyobb biztosító

Az Uniqa operációs és ügyfélmenedzsment-igazgatója elmondta, hogy a biztosítási szektort ugyanúgy elérte a mesterséges intelligencia (MI) hulláma, mint más iparágakat: ma már gyakorlatilag minden biztosító és pénzintézet keresi azokat a pontokat, ahol az MI-t be lehet építeni a működésbe, akár gyors eredményt hozó kisebb fejlesztésekkel, akár hosszabb távú, strukturális átalakításokkal. Arról is beszélt a Világgazdaságnak, hogy

a magyar biztosítási piacon egyelőre nem terjedtek el a napi ügyfélkiszolgálásba mélyen beépülő, élesben működő MI-megoldások,

sok szereplő inkább kisebb, kísérleti jellegű use case-ekkel próbálkozik, miközben még kevés a teljes folyamatokat újragondoló megközelítés,

az Uniqánál tudatosan, stratégiai alapon választották ki azokat a területeket, ahol az MI nem technológiai érdekesség, hanem valódi értékteremtő eszköz lehet.

Prokop Péter, az Uniqa operációs és ügyfélmenedzsment-igazgatója / Forrás: VG

Hogyan áll ma a biztosítási szektor a mesterséges intelligenciához?

A biztosítási szektort ugyanúgy elérte a mesterséges intelligencia, mint más iparágakat. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag minden biztosító és pénzintézet foglalkozik azzal, hogyan lehetne az MI-t beépíteni a működésébe. Arról kevesebb információnk van, hogy ez pontosan milyen mélységben történik a piacon, de az biztos, hogy sokan különböző egyszerűbb megoldásokkal, kisebb use case-ekkel kísérleteznek. Van, aki gyors eredményeket hozó, kisebb fejlesztésekre koncentrál, mások inkább hosszabb távú, strukturális átalakításokban gondolkodnak.

A magyar biztosítási piacon ugyanakkor jelenleg nem látunk olyan, működési szinten, élesben használt MI-alapú megoldást, amely valóban beépült volna a napi ügyfélkiszolgálásba. Mi abból indultunk ki, hogy a vállalati stratégiánk alapján mely folyamatok azok, ahol az MI nemcsak technológiai érdekesség, hanem valódi értékteremtő eszköz lehet.

A digitalizáció régóta stratégiai irány a vállalatuknál. Hol jelenik meg ebben most az MI szerepe?

Jelenleg az egyetlen olyan MI-alapú folyamatunk, amelyet az ügyfelek közvetlenül is használnak, a kárrendezéshez kapcsolódik. Ez egy élő teszt, amely már most valós ügyfélkárokon fut. Emellett természetesen gondolkodunk további működési folyamatok átalakításán is, illetve az értékesítési folyamat újragondolásán. A célunk az, hogy ne egy-egy elszigetelt ponton használjuk az MI-t, hanem idővel a teljes customer journey-t új szemlélettel vizsgáljuk meg.