Panyi Miklós
Otthon Start program: nem szabad felülni a hangulatkeltésnek az államtitkár szerint

Panyi Miklós szerint az albérletárak változása kapcsán hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni. Az államtitkár kiemelte, hogy az Otthon Start program hatásai már érezhetők.
VG/MTI
2025.09.16., 19:19

Az albérletárak változása kapcsán hangulatkeltés helyett érdemes a valós számok mögé nézni, az Otthon Start program hatása a budapesti albérletárakra kifejezetten kedvező – olvasható a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának keddi Facebook-bejegyzésében. Panyi Miklós a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy minden elemzés alapja a megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló adat.

Panyi Miklós szerint sikeres az Otthon Start program / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az államtitkár kiemelte, hogy a Duna House (DH) elemzése szerint nincs hatása az Otthon Start program keretében szeptember óta igénybe vehető 3 százalékos lakáshitelnek a budapesti albérletárakra, de az ingatlanközvetítőnek országosan mindössze 715, Budapesten pedig összesen csak 308 kiadó ingatlana van az adatbázisában, vagyis kerületenként átlagosan 13-14. Több kerületben ugyanakkor mindössze egy van, vagy egy se, ezt bárki ellenőrizheti.

Szerinte a DH-nál Budapesten elérhető, kiadó ingatlanoknak az átlagos bérleti díja 650 ezer forint körüli, a mediánja 400 ezer forint. A kínálatban tehát nem az átlagos budapesti albérlő igényeit kielégítő lakások, hanem nagy és prémiumingatlanok szerepelnek. Baj van tehát az adatok mennyiségével és minőségével is, komoly végkövetkeztetéseket alapozni erre nem lehet.

Az Otthon Start program valós számai kedvezők az államtitkár szerint

Panyi Miklós hozzátette, hogy ez egy picit olyan, mintha egy közvélemény-kutató úgy mérne pártpolitikai viszonyokat, hogy mindösszesen 13-14 nagyon jól kereső személy véleményére alapozna. Ilyen mérések komoly helyeken nem véletlenül nem készülnek. A valóság az, hogy több éve tartó trendet megtörve az albérletárak emelkedése augusztusban mérséklődött, több fővárosi kerületben és nagyvárosban csökkent is. Ezt több piaci szereplő megerősítette az elmúlt hetekben, közük az is, amely országosan nem 700, hanem csaknem 20 ezer kiadói ingatlanhirdetéssel rendelkezik.

„Érdemes tehát egy-egy megjelent elemzés esetében a hangulatkeltés és a szenzációhajhászás helyett a számok mögé benézni és azokból kiindulni” – írta az államtitkár.

2 perc
Panyi Miklós

Otthon Start program: nem szabad felülni a hangulatkeltésnek az államtitkár szerint

Panyi Miklós szerint az albérletárak változása kapcsán érdemes a valós számok mögé nézni.

