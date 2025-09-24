Kiderült, hogy nem minden új építésű lakásra lehet felvenni az Otthon Start programot

Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa szerint bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására. A szakértő szerint ez meglepetést okozott a piacon, mivel több beruházó halasztotta a kivitelezést a háborús gazdasági hatások miatt.

Nem minden új építésű ingatlanra lehet felvenni az Otthon Start programot / Fotó: Radoslaw Maciejewski / shutterstock

Meglepetést okozott számos beruházónak és vásárlónak, hogy több jelenleg épülő társasházi ingatlan kiesik a kedvezményes konstrukciójú hitellel megvásárolható lakások köréből.

Nem minden ingatlan felel meg

Kevés olyan személy van ma Magyarországon, aki ne hallott volna az Otthon Start lakáshitel programról, ha pedig valaki a közeljövőben tervez ingatlant vásárolni, szinte kizárt, hogy ne gondolta volna végig, ő vajon jogosult-e a programra.

A program sikerének egyik kulcsa, hogy találkozik-e a kereslet megfelelő, a program szabályainak is megfelelő ingatlankínálattal, itt azonban meglepő akadállyal is találkozhat az, aki a lakáspiacon jelenleg elérhető új építésű lakások kínálatából kíván vásárolni

– mondta el Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont országos hitelközvetítő hálózat ügyvezető-tulajdonosa.

Jogszabályi akadályok is vannak

A vonatkozó jogszabály 4§. (7) bekezdésének értelmezése alapján ugyanis jelenleg nem lehet elindítani a hiteligénylést abban az esetben, ha az építés alatt álló társasház építési engedélye 2022. 01. 01. előtti.

Azt ugyan lehetővé teszi a szabály, hogy ezeket az ingatlanokat is megvásárolja valaki Otthon Start-kölcsönnel, azonban az igénylés elindításához meg kell várni a használatbavételi engedélyt, ami sok esetben akár még 12–18 hónap is lehet.

Egy ilyen ingatlant vásárolni kívánó család joggal teszi fel a kérdést, hogy 12–18 hónap múlva lesz-e egyáltalán Otthon Start program, de erre a kérdésre ma nem lehet felelős választ adni – mutatott rá a szakember.