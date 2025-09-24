Kiderült, hogy nem minden új építésű lakásra lehet felvenni az Otthon Start programot

Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa szerint bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására. A szakértő szerint ez meglepetést okozott a piacon, mivel több beruházó halasztotta a kivitelezést a háborús gazdasági hatások miatt.
Meglepetést okozott számos beruházónak és vásárlónak, hogy több jelenleg épülő társasházi ingatlan kiesik a kedvezményes konstrukciójú hitellel megvásárolható lakások köréből.
Kevés olyan személy van ma Magyarországon, aki ne hallott volna az Otthon Start lakáshitel programról, ha pedig valaki a közeljövőben tervez ingatlant vásárolni, szinte kizárt, hogy ne gondolta volna végig, ő vajon jogosult-e a programra.
A program sikerének egyik kulcsa, hogy találkozik-e a kereslet megfelelő, a program szabályainak is megfelelő ingatlankínálattal, itt azonban meglepő akadállyal is találkozhat az, aki a lakáspiacon jelenleg elérhető új építésű lakások kínálatából kíván vásárolni
– mondta el Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont országos hitelközvetítő hálózat ügyvezető-tulajdonosa.
A vonatkozó jogszabály 4§. (7) bekezdésének értelmezése alapján ugyanis jelenleg nem lehet elindítani a hiteligénylést abban az esetben, ha az építés alatt álló társasház építési engedélye 2022. 01. 01. előtti.
Azt ugyan lehetővé teszi a szabály, hogy ezeket az ingatlanokat is megvásárolja valaki Otthon Start-kölcsönnel, azonban az igénylés elindításához meg kell várni a használatbavételi engedélyt, ami sok esetben akár még 12–18 hónap is lehet.
Egy ilyen ingatlant vásárolni kívánó család joggal teszi fel a kérdést, hogy 12–18 hónap múlva lesz-e egyáltalán Otthon Start program, de erre a kérdésre ma nem lehet felelős választ adni – mutatott rá a szakember.
Ha valaki olyan épülőfélben lévő lakásra köt megállapodást, ahol az építési engedély 2022. 01. 01-et követően emelkedett jogerőre, lehetőség van az igénylés benyújtására, a bank elvégzi a hitelbírálatot, megkötik a kölcsönszerződést, de a hitel folyósításával vár a használatbavételi engedély megszerzéséig, ez azonban már kellő biztonságot ad valamennyi félnek, hiszen az igényelt hitelösszeg már rendelkezésre van tartva, ahogy az egy standard „tervező asztalos finanszírozásnál” megszokott.
Egy 2022. 01. 01. előtt építési engedéllyel rendelkező beruházás akár már be is fejeződhetett volna, ha elkezdik a kivitelezést, azonban számos beruházó döntött akkor úgy, hogy 2022 februárjában kirobbant orosz–ukrán háború gazdasági hatásaitól tartva halasztják a projekt kivitelezését, hisz erre a szabályozás is lehetőséget adott, zárta a GV Hitelközpont ügyvezetője.
