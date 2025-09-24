Az Otthon Start a fiatalokat is hazacsábítja: az kiderült, hogy összevonható-e más kedvezményekkel

A településvezetők az összes vármegyében rendszeresen arról számolnak be, hogy az Otthon Start program indulása óta az építési telket kereső fiatalok, a lakásfejlesztők és a vállalkozók is hozzájuk fordulnak, mert a program nyújtotta lehetőségek miatt fejleszteni, építkezni szeretnének – mondta Panyi Miklós a Rapid extra podcastben.
Az otthonteremtési program jelentősen megmozgatja majd az építőipart, és a gazdasági növekedésre is pozitív hatással lesz – hangsúlyozta az államtitkár. Kiemelte: azon dolgozik, hogy az új lakások a fiatalok és családok igényeit biztosítsa, majd megjegyezte:
a kisebb településeken és a városokban is jelentősen megugrott az érdeklődés az új fejlesztések iránt.
Hangsúlyozta: a program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa.
Az államtitkár elmondta: egy két gyermeket tervező házaspár a fix 3 százalékos hitelt más családtámogatási termékekkel kombinálva egy kilencvenmillió forintos ingatlant is tud vásárolni úgy, hogy kétmillió forintos saját önereje van. Panyi Miklós az interjúban arról is beszélt, hogy
