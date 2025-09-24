Érdemes lehet várni, mert rengeteg új lakás épül, amely az Otthon Start programnak is megfelel

Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start-hitel, mivel a jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki. Bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI/Czeglédi Zsolt

2027-re akár 30 ezer új lakás épülhet az Otthon Startnak köszönhetően

Nemrégiben egy, az Otthon Start programhoz kapcsolódó fontos rendelet jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelet lehetőséget ad arra, hogy a fix 3 százalékos program feltételeit teljesítő lakások építését kiemelt beruházássá lehet nyilvánítani.

Ez rendkívüli mértékben felgyorsíthatja az új építésű lakások építését az engedélyezési folyamat egyszerűsítésével, vagyis érdemben növelheti a lakáskínálatot.

A kiemelő rendelet várhatóan 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg. Az első elkészült lakások fizikai átadására jövő év második felében lehet számítani. Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége szerint az Otthon Start program éves szinten 800 milliárd forint pluszmegrendelést jelent az építőiparban, és 2027-re akár 30 ezer új lakás épülhet.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.