Rendkívüli hír Paks II-ről: a Roszatom Moszkvában tette világossá Európa számára, mi fog történni az új magyar atomerőművel – az orosz vezérhelyettes minden kérdésre válaszolt

Az Európai Bíróság 2025. szeptember 11-én megsemmisítette a Magyarország által a Paks II. atomerőműnek nyújtott támogatást jóváhagyó bizottsági határozatot. Kifogása szerint az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. A közlés nyomán Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere azonnal rámutatott, hogy a bíróság nem állapított meg semmilyen jogsértést, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig jelezte, hogy a döntés nem korlátozza vagy lassítja le a beruházást, a következő évtized elején mindkét új paksi blokkot hálózatra lehet kapcsolni.

Kirill Komarov: már nem a Nyugat áll az atomenergetika fejlődésének középpontjában / Fotó: Hárfás Zsolt

A Világgazdaságnak – a magyar média más képviselőivel – lehetősége nyílt az új helyzetről és másról is kérdeznie Kirill Komarovot, a két új paksi atomblokkot tervező és építő oroszországi Roszatom vezérigazgatójának első helyettesét, nemzetközi üzletfejlesztési igazgatót. A bírósági döntés kapcsán a következőket közölte:

Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor az Európai Bíróság ítélete nem befolyásolja a Paks II.-beruházást. Ezt nem mi mondjuk, hanem a magyar partnereink. A Roszatom ugyanis nem részese ennek a vitának, még kevésbé nem az a bíróságon. Ismerjük a magyar partnereink, a magyar megrendelő álláspontját, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Eljárásrendi kérdésről van szó. Arról, hogy meg kell vizsgálni, hogy az Európai Bizottság mennyire alapozta meg érveit. Eljárásjogi kérdések pedig mindig adódnak, de az a legfontosabb, hogy:

A projekt semennyi időre sem állt meg, és aktívan halad előre. Rövidesen konkrét események következnek a projekt megvalósításában.

Hol tart a Paks II. beruházás, és mikor helyezik ténylegesen üzembe az új blokkokat?

Ütemterv szerint valósítjuk meg a projektet. Jelenleg aktív munka folyik az építési területen. Elkészült a 23 méter mély munkagödör, és folyik az úgynevezett első beton kiöntésének előkészülete, ami után hivatalosan is épülő atomerőműnek minősül Paks II.

Amint kiadja a magyar nukleáris hatóság a vonatkozó engedélyt, két hónapon belül kiöntjük az első betont.

Mindezzel nagyon sok más munkafolyamat is összefügg, de sok berendezés gyártására és szállítására vonatkozó szerződést már megkötöttek. Már gyártják a reaktortartályokat az orosz üzemekben, ahogyan a turbinát is Franciaországban. Részben francia beszállító bevonásával készül az automatikus irányítórendszer.