Európai Bíróság
roszatom
MVM Paks II
atomerőmű projekt

Rendkívüli: megszólaltak az oroszok Paks II-ről – a Roszatom elmondta, mi lesz az új magyar atomerőmű sorsa

Reagált az orosz fővállalkozó a Paks II. projekttel kapcsolatban született európai bírósági döntésre. A Roszatom a Világgazdaságnak küldött nyilatkozatában közölte: magyar partnereivel folytatja a Paks II. beruházást.
B. H. L.
2025.09.11., 17:20
Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook-oldala

A Roszatom magyar partnereivel közösen folytatja a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítását – áll abban a reagálásban, amelyet az orosz társaság megfogalmazott az Európai Bíróságnak a Paks II. Atomerőmű projekttel kapcsolatos mai határozata kapcsán.

Roszatom
A Roszatom leszögezte: folytatódik a paksi beruházás a magyar partnerekkel / Fotó: Paks II. Zrt. / Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook-oldala

A Roszatom folytatja a munkát Pakson

A társaság a Világgazdaságnak küldött reagálásában jelezte, hogy a projekt fontos a magyar gazdaságnak; az atomerőmű üzembe helyezése stabil, megfizethető áramforrást biztosít az ország számára. 

Leszögezte, hogy a Roszatom Állami Vállalat számára továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően és a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával.

A Roszatom által hivatkozott döntésről a Világgazdaság délelőtt beszámolt. Eszerint az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks II. beruházás támogatási szerződését jóváhagyó határozatot, arra hivatkozva, hogy a jóváhagyás megadásakor a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal.

A bejelentésre már a kormányinfón reagált Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter, majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Bóka János azt szögezte le, hogy

  • az Európai Bíróság ítélete nem állapított meg semmilyen jogsértést,
  • nincs jogi akadálya a paksi beruházás folytatásának,
  • a bíróság két eljárás összekapcsolását kifogásolta,
  • ebből az következik, hogy Magyarország az uniós jognak és a lojális együttműködésnek megfelelően járt el,
  • így nincs jogi akadálya, hogy a Paks II. beruházás folytatódjon.

Hozzá hasonlaón Szijjártó Péter is kiemelte, hogy az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést. Az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel tartott sajtótájékoztatón azt is hangsúlyozta, hogy „mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg”.

Ausztriának fájt nagyon a magyar atomerőmű

A bíróság Ausztria fellebbezése alapján helyezte hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke által ebben az ügyben hozott ítéletet, és semmisítette meg a Paksi Atomerőmű Zrt. telephelyén két új atomreaktor építéséhez nyújtott támogatás jóváhagyását.

A magyarázat szerint ugyanis, mivel a két reaktor megépítése része a támogatás tárgyának, az építési szerződés valamely orosz vállalkozás részére történő közvetlen odaítélése pedig megbonthatatlanul kapcsolódik e tárgyhoz, a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy ez a nyilvános pályázati eljárás nélküli közvetlen odaítélés megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak.

Az Európai Bizottság a 2017. március 6-i határozatában hagyta jóvá azt a beruházási támogatást, amelyet Magyarország kívánt nyújtani a két új paksi atomblokk építéséhez az állami kézben lévő MVM Paks II. társaságnak. Ezen új reaktoroknak fokozatosan fel kellett váltaniuk a négy meglévő reaktort. Úgy tervezték, hogy az MVM Paks II. térítésmentesen a két új reaktor tulajdonosa és üzemeltetője lesz. A reaktorok megépítését teljes egészében a magyar államnak kellett finanszíroznia.

Orosz kölcsönnel épül az atomerőmű

Az új reaktorok megépítésével – közvetlen odaítéléssel – a Nizhny Novgorod Engineering orosz vállalkozást bízták
meg, összhangban a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, Oroszország és Magyarország között létrejött egyezménnyel. Ugyanezen egyezményben Oroszország kötelezettséget vállalt arra, hogy az új reaktorok finanszírozásához állami kölcsönt ad Magyarországnak. Ausztria viszont az Európai Unió Törvényszéke előtt megtámadta a bizottság jóváhagyó határozatát. A törvényszék a 2022. november 30-i ítéletében elutasította a keresetet. Ausztria ezután fellebbezett a bíróságon a törvényszék ítélete ellen. A bíróság pedig most hatályon kívül helyezte a törvényszék ítéletét, és megsemmisítette a bizottság jóváhagyó határozatát.

 

