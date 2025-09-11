Rendkívüli: megszólaltak az oroszok Paks II-ről – a Roszatom elmondta, mi lesz az új magyar atomerőmű sorsa

A Roszatom magyar partnereivel közösen folytatja a Paks II. Atomerőmű projekt megvalósítását – áll abban a reagálásban, amelyet az orosz társaság megfogalmazott az Európai Bíróságnak a Paks II. Atomerőmű projekttel kapcsolatos mai határozata kapcsán.

A Roszatom leszögezte: folytatódik a paksi beruházás a magyar partnerekkel / Fotó: Paks II. Zrt. / Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook-oldala

A Roszatom folytatja a munkát Pakson

A társaság a Világgazdaságnak küldött reagálásában jelezte, hogy a projekt fontos a magyar gazdaságnak; az atomerőmű üzembe helyezése stabil, megfizethető áramforrást biztosít az ország számára.

Leszögezte, hogy a Roszatom Állami Vállalat számára továbbra is elsődleges feladat a projekt megvalósítása a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően és a szerződéses kötelezettségek teljes betartásával.

A Roszatom által hivatkozott döntésről a Világgazdaság délelőtt beszámolt. Eszerint az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks II. beruházás támogatási szerződését jóváhagyó határozatot, arra hivatkozva, hogy a jóváhagyás megadásakor a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal.

A bejelentésre már a kormányinfón reagált Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter, majd Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Bóka János azt szögezte le, hogy

az Európai Bíróság ítélete nem állapított meg semmilyen jogsértést,

nincs jogi akadálya a paksi beruházás folytatásának,

a bíróság két eljárás összekapcsolását kifogásolta,

ebből az következik, hogy Magyarország az uniós jognak és a lojális együttműködésnek megfelelően járt el,

így nincs jogi akadálya, hogy a Paks II. beruházás folytatódjon.

Hozzá hasonlaón Szijjártó Péter is kiemelte, hogy az Európai Bíróság döntése semmiben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést. Az osztrák kollégájával, Beate Meinl-Reisingerrel tartott sajtótájékoztatón azt is hangsúlyozta, hogy „mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg”.