Vége, nincs tovább: bezárt a Spar boltja a tízezres magyar településen, szomorúak a vásárlók - máris pletykálják, mi nyílik a helyén

Augusztus utolsó napján végleg bezárt a Széchenyi utcában található Spar Szigetváron. A helyiek szerint az üzlet nyitásakor friss lendületet és eleganciát hozott a városba − de a megjelenő konkurencia miatt várható volt, hogy nem húzza sokáig – írja a Bama.
Egyesek már azt is tudni vélik, hogy Aldi nyílhat a helyén, de ez nem megerősített információ, zajlanak a találgatások.
Rengetegen szomorúak a bezárás miatt, az üzlet sokaknak volt elérhető távolságban.
Hetente többször jártam ide. Van olyan termék, amit csak itt lehet kapni Szigetváron, mi ezt szerettük. Most új helyet kell találnunk
− mesélte lapunknak egy helyi lakos.
Szigetváron, a Google Maps szerint vért van még egy másik Spar is.
Tatán a Rákóczi utcai City SPAR augusztus 19-én végleg bezárt, a vásárlóknak kiírt közlemény szerint többé nem nyit ki – írta a Kemma. Ebben a városban nyílt először SPAR üzlet Magyarországon (de nem ezt zárták most be). A kilencvenes évek elején Tata volt az első: az Ady Endre úti boltban modern polcrendszer, széles árukínálat és teljesen új vásárlói élmény várta a közönséget. Az akkori beszámolók szerint a nyitás mérföldkő volt, amely a minőségi kiskereskedelem új korszakát indította el az országban.
Most viszont fordult a kocka.
A központi elhelyezkedésű Rákóczi utcai bolt évekig a belváros egyik legforgalmasabb élelmiszerüzlete volt, de a lánc közlése szerint már nem nyit ki. A vásárlók a környék más SPAR egységeit vehetik igénybe, illetve konkurens üzleteket – sokak számára azonban ez nem jelent egyenértékű megoldást.
Nem ez az első bezárás a közelmúltból: néhány hete Szegeden is megszűnt egy SPAR, amely a Tápai úton működött, és a helyiek szerint nélkülözhetetlen volt a környéken. Az ottani üzlethelyiség mára teljesen kiürült, és a városban találgatások indultak az épület sorsáról.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.