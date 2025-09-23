Bezárhat Budapest egyik legnépszerűbb szórakozóhelye – kiderült, mi az oka

Az Akvárium Klub megerősítette, hogy felfüggesztette a 2026 első felére időzített programok szervezését – írta az Index . A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) felújítási munkálatokat tervez a szórakozóhelynek helyet adó ingatlanon, ami a helyszín működését is jelentősen befolyásolhatja.
Az Akvárium Klub 2014 óta bérli az ingatlant a vagyonkezelőtől, a kontraktus 15 évre szól, és tartalmaz egy 5 évre szóló hosszabbítási opciót. Az MNV tájékoztatása szerint a közeljövőben felújítási munkálatok várhatók, a kialakult bizonytalanság miatt született döntés a programok szervezésének felfüggesztéséről.
Az Akvárium a főváros egyik legnépszerűbb klubja, egyszerre funkcionál közösségi térként és kulturális-művészeti találkozóhelyként. A Telex megkereste a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt is az ügyben, de onnan a lap egyelőre nem kapott választ.
A klub az Erzsébet téren található kulturális és művészeti közösségi tér, mely három nagy teremmel rendelkezik, és több ezer fő befogadására alkalmas. Az Akvárium legnagyobb koncertterme, a közel 1300 fős NagyHall, ahol szinte minden számottevő magyar zenekar fellépett már.
