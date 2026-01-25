Krónikus vízhiány: a világ legnagyobb városainak fele kiszáradhat – lesz, amit ki is kell üríteni

Miközben Közép-Európában rég nem látott mennyiségű hó esett januárban, a nagy kép már sokkal aggasztóbb. A világ 100 legnagyobb városának fele súlyos vízhiánnyal küzd, ráadásul ezek közül 39 világváros olyan régióban található, ahol a vízhiány már rendkívül súlyos méreteket ölt. A kihívás nagy, a megoldás pedig nem mindig egyszerű.

London is sújtja a vízhiány / Fotó: Shutterstock

Vízhiányról akkor beszélhetünk egy város esetében, ha a közüzemi vízellátás és az ipar vízfelhasználás meghaladja a rendelkezésre álló készleteket. Ez a nagyvárosok esetében sokszor a vízforrások nem meglelő kezelésének és az éghajlatváltozásnak tudható be. A Watershed Investigations és a The Guardian közös kutatása feltérképezte a vízhiánnyal küzdő városokat. Összeállításukból kiderült, hogy többek között Peking, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro és Új-Delhi is a leginkább vízhiánnyal küzdő városok közé tartoznak, London, Bangkok és Jakarta pedig a súlyos vízhiánnyal küzdő városok közé sorolható.

A University College London tudósai a NASA műholdas adatai segítségével elemezték, hogy a világ 100 legnagyobb városa közül melyek száradtak és melyek nedvesedtek az elmúlt két évtizedben. Ez alapján Chennai, Teherán és Csengcsou erős száradási tendenciát mutat, míg Tokió, Lagos és Kampala erős nedvesedési tendenciát mutat.

Nem túl menyugtató adat, hogy a Föld valamivel több mint 8 milliárd lakosságából körül-belül 1,1 milliárd ember él olyan nagyvárosi területeken, amelyek hosszú távú kiszáradásnak vannak kitéve. Nagyjából 96 millióan élnek olyan városokban és azok környékén, amelyek régiói erős nedvesedési tendenciát mutatnak.

A leginkább nedves övezetekben található városok többsége Szub-Szaharai Afrikában található, csak Tokió és a Dominikai Köztársaságban található Santo Domingo helyezkedik el máshol. A legszárazabb területeken található városok többsége Ázsiában, különösen Észak-Indiában és Pakisztánban koncentrálódik.

A hatodik éve tartó aszály miatt Teherán veszélyesen közel áll a „nulla naphoz”, amikor a polgároknak egyáltalán nem lesz vizük. Tavaly az ország elnöke, Masoud Pezeshkian egyenesen úgy nyilatkozott, hogy ha az aszály folytatódik a perzsa állam fővárosában, akkor könnyen lehet, hogy a várost előbb-utóbb ki kell üríteni. A dél-afrikai Fokváros és az indiai Chennai is közel áll a nulla naphoz.