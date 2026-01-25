Amerika felé tart a gigantikus Gloria Maris, 1 millió hordó olaj a szállítmánya – nyomában a „kistestvér", Washington elégedett lehet
A Trafigura által bérelt nyersolajszállító tartályhajó vasárnap indult el Venezuela José kikötőjéből a Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) felé, derült ki az LSEG (London Stock Exchange Group) adataiból és dokumentumaiból. Ez az első szállítmány, amely közvetlenül az Egyesült Államokba tartott a Caracas és Washington között ebben a hónapban megkötött 50 millió hordós szállítási megállapodás részeként, írja a Reuters.
Ebben a hónapban a Vitol és a Trafigura kereskedőházak megkapták az első amerikai engedélyeket venezuelai olaj berakodására és exportjára az üzlet részeként. Azóta a karibi tárolóterminálokba szállították a rakományt, és onnan értékesítették és értékesítették a nyersolajat a finomítóknak világszerte.
A libériai zászló alatt hajózó Gloria Maris tankhajó, amely mintegy 1 millió hordó venezuelai Merey nehézolajat szállít, az első, amelyet a kereskedők közvetlenül Venezuelából egy amerikai kikötőbe küldtek a megállapodás kezdete óta.
Egy kisebb tankhajó, a barbadosi zászló alatt hajózó Volans szintén elindult vasárnap Joséból, mintegy 450 000 hordó venezuelai nyersolajat szállítva a curaçaói Bullen Bay terminálba, derült ki az LSEG adataiból.
A szállítási adatok szerint a kereskedők eddig 10 és 11 millió hordó közötti mennyiségű venezuelai olajat szállítottak a megállapodás részeként. Források és dokumentumok szerint a fűtőolaj exportjának megkezdésére is készülnek .
Mielőtt Venezuela visszavonhatná az összes szankcionált tankerhajó elleni amerikai blokád során végrehajtott termeléscsökkentéseit, az országnak ki kell használnia a múlt hónap óta felhalmozott több mint 40 millió hordó olaj nagy részét.
Tavaly ez még elképzelhetetlen lett volna: Kína helyett Európa felé indulhatnak a tankerek Venezuelából
Bár sokan kételkedtek abban, hogy Nicolás Maduro eltávolítása Venezuela éléről gyors változásokhoz vezet az olaj piacán, az első jelek már láthatók. A legnagyobb árupiaci kereskedőcégek, mint a Trafigura vagy a Vitol gyorsan megszerezték a dél-amerikai ország olajának mozgatásához szükséges engedélyeket, és már az is látszik, hogy a szankciók szorítása is enyhül, a venezuelai olaj egyre könnyebben talál utat a világpiacra.
A kereskedők már nem az árnyékflotta szankciók alá eső tankereit küldik a venezuelai kikötőkbe, ami az elmúlt éveket jellemezte. A Trafigura például két Suezmax típusú tankert indított útnak, a Folegrandost és Poliegost, hogy egyenként 135 ezer tonna vagyis közel 1 millió hordó olajat vegyenek fel Venezuelában – tudta meg az árupiaci adatszolgáltató Argus.
A február elején érkező hajók bárhol kirakodhatják szállítmányukat, és egyelőre úti céljuk ismeretlen,
ám a hajók típusa európai úti célra utal, ami az elmúlt években elképzelhetetlen lett volna.
Ugyanis a Mexikói-öböl partján lévő finomítókba általában kisebb, Aframax típusú hajókon érkezik a venezuelai olaj, míg Kína felé a nagyobb óriástankerek szoktak indulni.
Bár árat nem közöltek, az Argus adatai szerint a szomszédos Guyanából Európába hordónként 2,89 dollárért szállították az olajat január 21-én, bár csütörtökre némileg magasabbra ugrott a hajók bérlete.
A kérdéses hajók a hagyományos olajkereskedelmet bonyolító flotta részei, semmilyen szankció alá nem esnek, és a hajókövető oldalak adatai szerint már úton is vannak a venezuelai San José kikötője felé, ahová január végén érkezhetnek meg. A kikötőben a következő héten megugorhat a forgalom, a Kpler adatai szerint hat hajó rakodására is sor kerülhet.
A venezuelai olaj kereskedelme elől tehát, úgy tűnik, elhárultak az akadályok, ami az egyelőre vonakodó nyugati olajvállalatok visszatérését is segítheti.