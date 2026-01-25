Deviza
tankhajó
energia
Venezuela
olaj
Amerika

Amerika felé tart a gigantikus Gloria Maris, 1 millió hordó olaj a szállítmánya – nyomában a „kistestvér", Washington elégedett lehet

Mintegy egymillió hordónyi olajjal úton van az Egyesült Államokba a libériai zászló alatt hajózó Gloria Maris tankhajó, Caracas és Washington között ebben a hónapban megkötött 50 millió hordós szállítási megállapodás részeként. Bár sokan kételkedtek abban, hogy Nicolás Maduro eltávolítása Venezuela éléről gyors változásokhoz vezet az olaj piacán, az első jelek már láthatók.
Németh Tamás
2026.01.25., 20:40

A Trafigura által bérelt nyersolajszállító tartályhajó vasárnap indult el Venezuela José kikötőjéből a Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) felé, derült ki az LSEG (London Stock Exchange Group) adataiból és dokumentumaiból. Ez az első szállítmány, amely közvetlenül az Egyesült Államokba tartott a Caracas és Washington között ebben a hónapban megkötött 50 millió hordós szállítási megállapodás részeként, írja a Reuters. 

Lagunillas-zulia-venezuela,22-12-2015-,State,Oil,Workers,Pdvsa,Drill,A,Well,In
Fotó: JBula_62 / Shutterstock

Ebben a hónapban a Vitol és a Trafigura kereskedőházak megkapták az első amerikai engedélyeket venezuelai olaj berakodására és exportjára az üzlet részeként. Azóta a karibi tárolóterminálokba szállították a rakományt, és onnan értékesítették és értékesítették a nyersolajat a finomítóknak világszerte.

A libériai zászló alatt hajózó Gloria Maris tankhajó, amely mintegy 1 millió hordó venezuelai Merey nehézolajat szállít, az első, amelyet a kereskedők közvetlenül Venezuelából egy amerikai kikötőbe küldtek a megállapodás kezdete óta.

Egy kisebb tankhajó, a barbadosi zászló alatt hajózó Volans szintén elindult vasárnap Joséból, mintegy 450 000 hordó venezuelai nyersolajat szállítva a curaçaói Bullen Bay terminálba, derült ki az LSEG adataiból.

A szállítási adatok szerint a kereskedők eddig 10 és 11 millió hordó közötti mennyiségű venezuelai olajat szállítottak a megállapodás részeként. Források és dokumentumok szerint a fűtőolaj exportjának megkezdésére is készülnek .

Mielőtt Venezuela visszavonhatná az összes szankcionált tankerhajó elleni amerikai blokád során végrehajtott termeléscsökkentéseit, az országnak ki kell használnia a múlt hónap óta felhalmozott több mint 40 millió hordó olaj nagy részét.

Tavaly ez még elképzelhetetlen lett volna: Kína helyett Európa felé indulhatnak a tankerek Venezuelából

Bár sokan kételkedtek abban, hogy Nicolás Maduro eltávolítása Venezuela éléről gyors változásokhoz vezet az olaj piacán, az első jelek már láthatók. A legnagyobb árupiaci kereskedőcégek, mint a Trafigura vagy a Vitol gyorsan megszerezték a dél-amerikai ország olajának mozgatásához szükséges engedélyeket, és már az is látszik, hogy a szankciók szorítása is enyhül, a venezuelai olaj egyre könnyebben talál utat a világpiacra.

A kereskedők már nem az árnyékflotta szankciók alá eső tankereit küldik a venezuelai kikötőkbe, ami az elmúlt éveket jellemezte. A Trafigura például két Suezmax típusú tankert indított útnak, a Folegrandost és Poliegost, hogy egyenként 135 ezer tonna vagyis közel 1 millió hordó olajat vegyenek fel Venezuelában – tudta meg az árupiaci adatszolgáltató Argus.

A február elején érkező hajók bárhol kirakodhatják szállítmányukat, és egyelőre úti céljuk ismeretlen, 

ám a hajók típusa európai úti célra utal, ami az elmúlt években elképzelhetetlen lett volna. 

Ugyanis a Mexikói-öböl partján lévő finomítókba általában kisebb, Aframax típusú hajókon érkezik a venezuelai olaj, míg Kína felé a nagyobb óriástankerek szoktak indulni.

Bár árat nem közöltek, az Argus adatai szerint a szomszédos Guyanából Európába hordónként 2,89 dollárért szállították az olajat január 21-én, bár csütörtökre némileg magasabbra ugrott a hajók bérlete. 

A kérdéses hajók a hagyományos olajkereskedelmet bonyolító flotta részei, semmilyen szankció alá nem esnek, és a hajókövető oldalak adatai szerint már úton is vannak a venezuelai San José kikötője felé, ahová január végén érkezhetnek meg. A kikötőben a következő héten megugorhat a forgalom, a Kpler adatai szerint hat hajó rakodására is sor kerülhet. 

A venezuelai olaj kereskedelme elől tehát, úgy tűnik, elhárultak az akadályok, ami az egyelőre vonakodó nyugati olajvállalatok visszatérését is segítheti.

Energiaválság

Energiaválság
1112 cikk

 

