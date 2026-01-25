Amerika felé tart a gigantikus Gloria Maris, 1 millió hordó olaj a szállítmánya – nyomában a „kistestvér", Washington elégedett lehet

A Trafigura által bérelt nyersolajszállító tartályhajó vasárnap indult el Venezuela José kikötőjéből a Louisiana Offshore Oil Port (LOOP) felé, derült ki az LSEG (London Stock Exchange Group) adataiból és dokumentumaiból. Ez az első szállítmány, amely közvetlenül az Egyesült Államokba tartott a Caracas és Washington között ebben a hónapban megkötött 50 millió hordós szállítási megállapodás részeként, írja a Reuters.

Fotó: JBula_62 / Shutterstock

Ebben a hónapban a Vitol és a Trafigura kereskedőházak megkapták az első amerikai engedélyeket venezuelai olaj berakodására és exportjára az üzlet részeként. Azóta a karibi tárolóterminálokba szállították a rakományt, és onnan értékesítették és értékesítették a nyersolajat a finomítóknak világszerte.

A libériai zászló alatt hajózó Gloria Maris tankhajó, amely mintegy 1 millió hordó venezuelai Merey nehézolajat szállít, az első, amelyet a kereskedők közvetlenül Venezuelából egy amerikai kikötőbe küldtek a megállapodás kezdete óta.

Egy kisebb tankhajó, a barbadosi zászló alatt hajózó Volans szintén elindult vasárnap Joséból, mintegy 450 000 hordó venezuelai nyersolajat szállítva a curaçaói Bullen Bay terminálba, derült ki az LSEG adataiból.

A szállítási adatok szerint a kereskedők eddig 10 és 11 millió hordó közötti mennyiségű venezuelai olajat szállítottak a megállapodás részeként. Források és dokumentumok szerint a fűtőolaj exportjának megkezdésére is készülnek .

Mielőtt Venezuela visszavonhatná az összes szankcionált tankerhajó elleni amerikai blokád során végrehajtott termeléscsökkentéseit, az országnak ki kell használnia a múlt hónap óta felhalmozott több mint 40 millió hordó olaj nagy részét.

Tavaly ez még elképzelhetetlen lett volna: Kína helyett Európa felé indulhatnak a tankerek Venezuelából

Bár sokan kételkedtek abban, hogy Nicolás Maduro eltávolítása Venezuela éléről gyors változásokhoz vezet az olaj piacán, az első jelek már láthatók. A legnagyobb árupiaci kereskedőcégek, mint a Trafigura vagy a Vitol gyorsan megszerezték a dél-amerikai ország olajának mozgatásához szükséges engedélyeket, és már az is látszik, hogy a szankciók szorítása is enyhül, a venezuelai olaj egyre könnyebben talál utat a világpiacra.