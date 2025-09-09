Hosszú hónapok után megindultak az uniós források Magyarországra – ez derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfői közleményéből, amelyben ismertette az államháztartás első nyolchavi adatait. Ahogy beszámoltunk róla, augusztusban az elmúlt évek egyik legkedvezőbb hiányadatát produkálta a magyar költségvetés. A nyolcadik hónapban 239,1 milliárd forinttal nőtt a deficit, amivel 3025,5 milliárdon állt a nyolchavi hiány, ez az éves módosított terv 63,4 százaléka. Ebben pedig az uniós pénzek is közrejátszottak már.

Uniós pénzek: mi történt? Brüsszel tényleg utalt Magyarországnak, nem is keveset – itt a bizonyíték / Fotó: Fabrizio Maffei / Shutterstock

Uniós pénzek: Brüsszel tényleg utalt Magyarországnak, nem is keveset

A kedvező adat annak is köszönhető, hogy nagyobb összeget utalt át a múlt hónapban az Európai Bizottság.

A szaktárca közlése szerint augusztusban a költségvetés uniós programokhoz kapcsolódó bevételei 311,3 milliárd forinttal, 436,8 milliárd forintra emelkedtek.

Az uniós testület ugyanis átutalta:

a pedagógusbér-emelés kapcsán kitűzött mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódó, mintegy 587 millió eurónyi forrást,

valamint visszatérítette a KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési intézkedések 2025 második negyedévi kiadásainak uniós részét (131 millió euró).

Ugyanakkor nem teljes előzmény nélküli a mostani bejelentés. Navracsics Tibor közigazgatási és fejlesztési miniszter augusztus 26-án egy uniós projekt átadásán, a Tolna vármegyei Simontornyán beszélt arról, hogy érkezett egy nagyobb, 200 milliárd forintos csomag az Európai Bizottságtól, ami a tárcavezető szerint további fejlesztéseket tesz lehetővé.

Visszaelőztük a lengyeleket augusztusban

Hónapokon keresztül úgy tűnt, hogy valóban elzárta Magyarországtól az uniós pénzeket Brüsszel. Július elején írtunk róla, hogy lényegében teljesen leállt Magyarországon a forrásbeáramlás, az Európai Bizottság hat hónap alatt kevesebb mint 200 milliárd forintot utalt át, utoljára 2018-ban fordult elő, hogy ilyen kevés uniós pénz folyt be az államkasszába.

Emiatt folyamatosan csúsztunk hátrafelé a tagállamok között a forráslehívás terén. Míg tavaly év végén még 11.-ek voltunk, július elején már csak 14.-ek.