Üzemanyag: kihirdették az első őszi drágulást, már keddtől életbe lép – de ez semmi ahhoz képest, amiről Hernádi Zsolt beszélt

Elkezdődött a szeptember, és már érkezik is az ősz első üzemanyagár-változása. A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 2 forinttal. A benzinért a kutak nem fizetnek többet beszerzésükkor.

Kedden ismét változhatnak a magyarországi üzemanyagárak / Fotó: Székelyhidi Balázs

A Holtankoljak.hu árfigyelő portál összesítése szerint szeptember elsején, hétfőn az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a hazai kutakon:

95-ös benzin: 592 forint/liter

Gázolaj: 595 forint/liter

A fenti gázolaj átlagár emelkedhet egy tovább a hónap második napjától, a várakozások szerint a dízel literjét 597 forintért kaphatjuk majd meg keddtől.

Barátság kőolajvezeték: brutális üzemanyag-drágulásról beszélt a Mol-vezér, egyetlen dolgon múlik, de Hernádi Zsolt szerint nem ez lenne a legnagyobb baj

Magyarország 2027-re lesz képes arra, hogy más kőolajfajtákat is feldolgozzon, de ez nem jelenti azt, hogy át kell állni az orosz olajról – mondta Hernádi Zsolt, a Mol csoport elnök-vezérigazgatója. Az ATV Heti Napló című műsorban hangsúlyozta, hogy a diverzifikáció kulcsfontosságú az ellátásbiztonság szempontjából.

„Miért jobb egy vezeték, mint amikor két vezeték működik? Mennyivel biztonságosabb?” – tette fel a kérdést.

Hernádi szerint a horvát Adria vezeték önmagában nem elegendő a teljes magyar igény kielégítésére, ráadásul az európai tranzitdíjak négyszeresét fizetik érte.

A Barátság kőolajvezeték 1964 óta biztosítja Magyarország olajellátásának jelentős részét, és az elmúlt időben többször is támadás érte Ukrajna részéről. Ha a Barátság vezeték leállna, naponta körülbelül 42 ezer tonna üzemanyagot kellene más módon beszerezni, ami 800 vagont vagy 170 tartályautót jelent naponta. Hernádi szerint ez logisztikailag rendkívül nehéz feladat, és átmeneti áruhiányokat okozna.