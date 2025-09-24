Több milliárd forintos pénzeső hullik a hazai vállalkozásokra - kiderültek a részletek

Támogatási program indul a hazai vállalkozói környezet fejlesztése, a vállalkozói tudás bővítése érdekében, a kétmilliárd forintos keretösszegre gazdaság- és vállalkozásfejlesztési céllal működő szakmai szervezetek pályázhatnak október 15-ig – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára, Szabados Richárd a tárca szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

A pályázaton vállalkozásfejlesztési szakmai szervezetek október 15-ig jelentkezhetnek / Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Szabados ismertette: az október 1-jén megjelenő programra Magyarországon bejegyzett, legalább két éve működő vállalkozásfejlesztési szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok jelentkezhetnek, a támogatást feladataik erősítésére fordíthatják.

A program keretében 10 és 100 millió forint közötti összegű, 90 százalékos mértékű vissza nem térítendő forrás nyerhető el, egyebek mellett szakmai rendezvények, konferenciák szervezésére, képzésekre, mentorálásokra, szemléletformáló kampányok indítására. Az Üzleti környezet fejlesztési program célja, hogy a kis- és középvállalkozások minél több információt kapjanak,

hozzáférjenek a forrásokhoz, és ezek a források jól hasznosuljanak.

Az államtitkár felidézte: az NGM áprilisban hozta létre a vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkárságot, hogy képviselje a vállalkozásokat, segítse őket a többi között támogatási kérdésekben és az adminisztrációs terhek csökkentésében. Az induló programot a helyettes államtitkárság zászlóshajó programjának nevezte, amelynek keretében félévente mintegy 4000 kkv-t szeretnének elérni.

Lukács Zsuzsanna, a vállalkozások védelméért felelős helyettes államtitkár a sajtótájékoztatón elmondta: a kormany.hu oldalon már megismerhetők a program feltételei. A tárca célja, hogy a benyújtott támogatási kérelmek alapján a teljes összeget még ebben az évben folyósítsák.

A támogatást igénylőktől azt kérik, hogy minél hamarabb állítsák össze a pályázati dokumentációt, gondolják át a következő fél, illetve maximum két évben megvalósítandó programokat. Lukács Zsuzsanna kiemelte: az induló program célja, hogy fejlődjenek a hazai, elsősorban a fővároson kívüli mikro-, kis- és középvállalkozások, mert ezek a célcsoportjai a támogatási programok jelentős részének.