Hatalmas pénzt, 100 milliárdot fizetett ki a Demján Sándor 1+1 program, és még mindig nem üres a kassza

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű program újabb jelentős állomásához érkezett, hiszen a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot. Eddig már több mint 1500 pályázat értékelése fejeződött be, 1351 nyertes vállalkozás pedig már meg is kezdhette tervezett fejlesztéseinek megvalósítását.
Andor Attila
2025.09.04, 15:22
Frissítve: 2025.09.04, 15:23

A kedvezményezett cégek a támogatás révén új gépeket, modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák.  Eddig több mint 1500 pályázat értékelése fejeződött be, amiből 1351 vállalkozás nyert és 100 milliárd forint támogatás már folyósításra is került.

feldolgozóipar
A legtöbb támogatás a feldolgozóiparba került / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A támogatott cégek közül a legtöbb a feldolgozóiparban (572 vállalkozás), az építőiparban (292 vállalkozás), valamint a kereskedelem, szállítás és vendéglátás területén (264 vállalkozás) tevékenykedik, de a szolgáltató szektorban is 200-nál több kkv válthat modernebb technológiára. A legtöbb sikeres pályázat az Észak-Alföldről érkezett, 287 darab, összesen 23 milliárd forint értékben. A

 támogatások közel kétharmada jut az ország négy legkevésbé fejlett régiójába, Észak-Alföldre, Észak-Magyarországra, Dél-Dunántúlra és Dél-Alföldre.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta: 

a 100 milliárd forintnyi előleg kifizetése bizonyítja, hogy a program gyors ütemben halad, és valódi segítséget nyújt a hazai kis- és középvállalkozások számára. Teljesült a célunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődjenek, és kézzelfogható eredményeket hozzanak a gazdaság egészének.

Az előlegként történő kifizetés lehetővé teszi, hogy a vállalkozások azonnal hozzálássanak fejlesztéseik megvalósításához, ne kelljen saját forrásból előfinanszírozniuk az eszközvásárlás teljes költségét, így gyorsabban tudják elindítani gazdaságélénkítő hatású beruházásaikat.

Végigkövetik a pályázatokat

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pénz már megjelent a gazdaságban, elindultak a beszerzések, a következő időszakban pedig a nyertes vállalkozásoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a projektmenedzsmentre is. Kiemelte továbbá, hogy azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a nyári időszak elején részesültek támogatásban, szeptember második felében már be kell nyújtaniuk az első projekt-előrehaladási jelentéseket, amelyekben igazolniuk kell, hogy a támogatási összeg legalább 40 százalékára már leadták a megrendelést.

