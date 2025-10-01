Nonstop üzemmódra vált az Alza.hu

Az Alza.hu online kiskereskedőként négy hagyományos jellegű boltot működtet Magyarországon, ebből hármat Budapesten, egyet pedig Szigetszentmiklóson. Mostantól a Budapesten, a Blaha Lujza tér közelében működő üzletükben a hét minden napján, 24 órás nyitvatartásban szolgálják ki vásárlóikat – írja az Origo.

Nonstop bolttá alakította egyik budapesti üzletét az Alza.hu (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Tavaly átvette a vezetést az Alza.hu

A lap a vállalat által kiadott információk alapján azt írja, hogy értékesítő kollégáik hétfőtől vasárnapig 8:00 és 19:00 óra között állnak rendelkezésre az üzletben. A megrendeléseket azonban ezen az időszakon túl, a nyitvatartási időn kívül is átvehetik, ha az AlzaBoxba kerül. A nyitvatartási időn túl a csomagautomatához kóddal lehet hozzáférni, ezt azok a vásárlók, akik oda kérik rendelésüket, e-mailen kapják meg.

A vállalat már az üzlet utcafront felőli oldalán is átvezette a változásokat.

Az Alza.hu 2024-ben az 1945 millárd forintos magyar e-kereskedelmi szektor legnagyobb szereplője lett, megelőzve az eMagot és a Temut is – derült ki nemrég a PwC Digitális Kereskedelmi Körkép kutatásából. A friss lista élén az Alza.hu az eMAG-ot váltotta, míg a második helyet a Kifli.hu webáruház, a harmadik helyet a Media Markt, a negyediket az IKEA, az ötödik helyet pedig a Tesco hódította el.

A gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) online forgalmában Magyarországon az első a Kifli.hu, a második a Tesco, a harmadik a Rossmann volt. A honlapon közöltek szerint e kategória ötödik helyezettje, a Wolt Market érte el 2024-ben a legnagyobb, 50 százalék feletti növekedést az e-kereskedelmi piacon.

Az 1994-ben, Prágában alapított Alza webáruház hazai kínálatában mostanra több mint 50 ezer árucikk szerepel.