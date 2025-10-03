A németek és a kínaiak beviszik Magyarországot az elitklubba: csak nagyon kevesen képesek erre Európában

A kormány gazdasági semlegességi stratégiája mára bizonyítottan a jelenleg zajló autóipari forradalom legnagyobb nyertesei közé tette Magyarországot, amely az ágazat teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a kutatás-fejlesztésig – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zalaegerszegen.

Magyarország mostanra az autóipar teljes értékláncának otthonává vált / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Zalaegerszegen a MAJOSZ által szervezett Járműipari Konferencián vett részt, amelyen hangsúlyozta, hogy az autóipar jelenleg történelme legjelentősebb technológiai forradalmán megy át, amely vesztesekre és nyertesekre osztja fel a világot, márpedig a kormány célja, hogy Magyarországra utóbbiak közé tartozzon.

Aláhúzta, hogy az iparág szereplői kizárólag globális munkamegosztás keretében tudják véghezvinni az elektromos átállást. Kifejtette, hogy ezért is volt szükség a gazdasági semlegességi stratégiára, azaz a keleti és nyugati szereplők zavartalan együttműködését lehető tévő környezet kialakítására, ami mára bizonyítottan az autóipari forradalom nagy nyertesévé tette Magyarországot.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyértelműen a legnagyobb nyertesek közé tartozik abban, hogy hol jönnek létre az új korszakhoz szükséges termelési kapacitások.

Nehéz úgy eldobni egy követ ebben az országban, hogy ne egy éppen épülő autógyárat vagy valamely beszállító gyárát találja el

– mondta. Fontosnak nevezte, hogy hol fejlesztik tovább az ágazat legújabb technológiáit, s hazánk ezen a téren is jól áll, mivel számos nagy nemzetközi autóipari szereplő itt hozta létre elektromobilitási stratégiájának központját.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország mostanra az autóipar teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a technológia fejlesztésén át a kutatás-fejlesztésig. Példaként említette, hogy Magyarország egyike a világon annak a három országnak, ahol mind a három prémium német autómárkának gyára van, s már a tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó közül is öt a letelepedés mellett döntött.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány az elmúlt tizenegy év során 435 autóipari nagyberuházáshoz biztosított támogatást, összesen 840 milliárd forint értékben, aminek a nyomán 6600 milliárd forintnyi beruházás és 64 ezer új munkahely jött létre a szektorban. Szavai szerint ennek eredményeképpen a magyar autóipar termelési értéke ezen időszak alatt mintegy 3,5-szeresére nőtt, 2022-ben

először elérve a tízezer milliárd forintos üvegplafont, és azóta is csúcsokat döntve.

A miniszter arra is kitért, hogy a most zajló autóipari nagyberuházások egy jelentős része már a végéhez közeledik. Hozzátette: ennek következtében bekerülünk abba a szűk európai elitklubba, ahol évente több mint egymillió autó előállítására képesek. Kiemelte, hogy legkésőbb jövő év elején a BYD is megkezdi a termelést, amellett, hogy mérnöki és fejlesztői központot hoz létre hazánkban, míg Debrecenben átadták a BMW üzemét.