Megkezdődött: toboroznak a Mercedes második magyarországi gyárába – csipkednie kell magát a debreceni BMW-nek

Átfogó hirdetési kampányba kezdett a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár. Csütörtöktől számos online felületen, a sajtóban és óriásplakátokon is megjelent egy hirdetési kreatív, mely egy általános kérdéssel szembesíti a nagyközönséget: „Neked mit jelent a Mercedes-Benz?” Nagy valószínűséggel a bővülő kecskeméti gyár új dolgozóinak toborzását kezdte meg a márka – írja a hiros.hu.
Számos online és offline csatornán is terjed egy minimál dizájnnal készített hirdetési kreatív, amelynek középpontjában a „Neked mit jelent a Mercedes-Benz?” kérdés áll, míg a másik leghangsúlyosabb elem egy internetes domain, amely
a gyár karrieroldalára vezet.
A lap szerint a marketingakció toborzással lehet kapcsolatos, ugyanis arra ösztönzi az olvasót, hogy a karrieroldalon mondja el a saját válaszát.
Az időzítés is ezt erősíti, mivel a Mercedes-Benz megduplázza a termelési területét Kecskeméten, az új üzemrész 2026 közepéig kezdi meg működését, amit addig fel kell tölteni élőerővel.
A HR-ben nem szokatlan módszer ez: a márka presztízsével kapcsolatos pozitív információk erősítik az elköteleződést az adott brand, esetükben a Mercedes-Benz iránt, és így vonzóvá tehet egy esetleges új karriert.
A németországi sajtóban tavasszal jelent meg a hír, hogy a Mercedes-Benz azt tervezi, hogy a jövőben lényegesen több autót épít Magyarországon. Az autóipari óriás pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm még február végén beszélt arról, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék. Ennek keretében a következő három évben 100 ezer darabbal csökkenthetik a németországi gyártókapacitást, és nagyjából ugyanennyivel, évi 200 ezerre bővíthetik a kecskeméti gyár kapacitását.
Az új gyáregység 2026 közepéig megkezdi működését – erről is beszélt a Világgazdaságnak adott interjújában Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. igazgatója. Elmondta, hogy több mint egymilliárd eurót fektetnek be Magyarországon, amivel 3000 munkahelyet teremtenek. Szerinte most alakítják át a jövőt. A menedzser kitért az új modellekre és arra is, hogy a kecskeméti Mercedes átáll-e kizárólag elektromos autók gyártására.
Az itteni gyár az évek alatt tanoncból mesterré fejlődött. De hosszú út áll még előttük: megduplázzák a termelési területet, fokozatosan leválnak a fosszilis tüzelőanyagokról, és stratégiai cél, hogy szén-dioxid-semleges újautó-flottát hozzanak létre.
Az új üzemrész nagy előrelépés a kecskeméti gyártás számára, hiszen egy teljesen új szegmensbe, az úgynevezett core szegmensbe lép be.
A Mercedes-Benz több mint egymilliárd eurót fektet be a telephelybe, ez is egyértelmű jele annak, hogy a kecskeméti gyár fontos pillére globális termelési hálózatnak.
A Mercedes új gyáregysége mellett a BMW is új munkaerőt szív be a felfutó termeléshez. Ez azt jelenti, hogy egyszerre már két autógyártó keres munkavállalót a régióban.
A BMW szeptember végén adta át a debreceni gyárát, amely Várkonyi Gábor autópiaci szakértő szerint a legfejlettebb elektromos járművet fogja gyártani. A tisztán elektromos meghajtású BMW iX3 hatótávolsága 800 kilométer, és 10 perc töltéssel akár 350 kilométerre elegendő energiát is képes felvenni. A BMW Panoráma iDrive kijelző- és járművezérlő technológia a vezetéshez kapcsolódó összes releváns információt a vezető ideális látómezejében jeleníti meg.
A debreceni BMW-gyár egy 400 hektáros területen épült fel, és évente mintegy 150 ezer autó előállítására lesz képes. A beruházás összértéke meghaladja a 820 milliárd forintot, és már most több mint 1000 főt foglalkoztat. A debreceni BMW-gyár kantinjában mintegy 1500 forintért jóllakhatnak az alkalmazottak.
A munkaerőért hamarosan még nagyobb lesz az autógyártók közötti verseny, mivel a szegedi BYD-gyár építése is az utolsó szakaszában áll, a termelés akár már 2026 elején megkezdődhet. A kínai vállalat a nyáron azt írta lapunknak, hogy a gyár tervezett kapacitása 300 ezer darabos éves csúcskapacitás. Emellett jelenleg 150 magyar és európai beszállító minősítésén is dolgozik, hogy tovább erősítse helyi ellátási láncát.
A következő hónapokban tehát sok új munkavállalóra lesz igény autógyárakba a keleti országrészbe, ami minden bizonnyal felhajtóerőt jelent majd a fizetésekre.
