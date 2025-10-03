Megkezdődött: toboroznak a Mercedes második magyarországi gyárába – csipkednie kell magát a debreceni BMW-nek

Átfogó hirdetési kampányba kezdett a kecskeméti Mercedes-Benz-gyár. Csütörtöktől számos online felületen, a sajtóban és óriásplakátokon is megjelent egy hirdetési kreatív, mely egy általános kérdéssel szembesíti a nagyközönséget: „Neked mit jelent a Mercedes-Benz?” Nagy valószínűséggel a bővülő kecskeméti gyár új dolgozóinak toborzását kezdte meg a márka – írja a hiros.hu.

A Mercedes így toborozhatja az új dolgozókat a hazai gyárába / Fotó: Mercedes-Benz

Számos online és offline csatornán is terjed egy minimál dizájnnal készített hirdetési kreatív, amelynek középpontjában a „Neked mit jelent a Mercedes-Benz?” kérdés áll, míg a másik leghangsúlyosabb elem egy internetes domain, amely

a gyár karrieroldalára vezet.

A lap szerint a marketingakció toborzással lehet kapcsolatos, ugyanis arra ösztönzi az olvasót, hogy a karrieroldalon mondja el a saját válaszát.

Az időzítés is ezt erősíti, mivel a Mercedes-Benz megduplázza a termelési területét Kecskeméten, az új üzemrész 2026 közepéig kezdi meg működését, amit addig fel kell tölteni élőerővel.

A HR-ben nem szokatlan módszer ez: a márka presztízsével kapcsolatos pozitív információk erősítik az elköteleződést az adott brand, esetükben a Mercedes-Benz iránt, és így vonzóvá tehet egy esetleges új karriert.

A németországi sajtóban tavasszal jelent meg a hír, hogy a Mercedes-Benz azt tervezi, hogy a jövőben lényegesen több autót épít Magyarországon. Az autóipari óriás pénzügyi igazgatója, Harald Wilhelm még február végén beszélt arról, hogy az alacsonyabb bérköltésű országokban zajló termelés arányát 15 százalékról 30 százalékra növelnék. Ennek keretében a következő három évben 100 ezer darabbal csökkenthetik a németországi gyártókapacitást, és nagyjából ugyanennyivel, évi 200 ezerre bővíthetik a kecskeméti gyár kapacitását.

Kecskeméti Mercedes: elárulta az igazgató, mi fog történni a gyárral

Az új gyáregység 2026 közepéig megkezdi működését – erről is beszélt a Világgazdaságnak adott interjújában Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. igazgatója. Elmondta, hogy több mint egymilliárd eurót fektetnek be Magyarországon, amivel 3000 munkahelyet teremtenek. Szerinte most alakítják át a jövőt. A menedzser kitért az új modellekre és arra is, hogy a kecskeméti Mercedes átáll-e kizárólag elektromos autók gyártására.