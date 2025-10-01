Fény az alagút végén: éledezik a magyar feldolgozóipar – ennek köszönhető a javulás

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított szeptemberi értéke 51,5-re emelkedett az augusztusi 49,1-es értékhez képest, és felülmúlja az előző három év szeptemberi értékeinek 49,7-es átlagát – tette közzé szerdai jelentésében a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).
A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül hét index áll a fellendülési tartományban. Szeptemberben a megkérdezett, beszerzésért felelős vállalatvezetők az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar mérsékelt bővüléséről számoltak be. Megfordult a trend, a BMI nőtt, míg a nyári hónapokban többnyire a feldolgozóipar lassulását jelezte az index – tette hozzá az MLBKT.
Az új rendelések mennyisége index 5,2 százalékponttal nőtt, bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 1,8 százalékponttal magasabb az előző hónap értékéhez képest, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja. A foglalkoztatás indexe ismét 50,0 pont alatt áll, az indexérték 0,7 százalékponttal csökkent. A szállítási átfutási idő index szintén 50,0 alatt áll, értéke 5,1 százalékponttal emelkedett ebben a hónapban.
Nemcsak Magyarországon, hanem az eurózóna egészében is javult a beszerzésimenedzser-index értéke. Az augusztusi 51,0-ről 51,2-re emelkedett a mutató, ami lényegében megfelel a piaci várakozásoknak (51,1) – derült ki a londoni S&P Global gazdaságkutató intézet adataiból.
A növekedést a szolgáltatási szektor hajtotta, amely 51,4-re bővült az augusztusi 50,5-ről. Ez az elmúlt időszakban az eddigi legmagasabb értéket érte el, és így ellensúlyozni tudta a gyártási szektor váratlan visszaesését (49,5 az 50,7-ről). Az új megrendelések volumene szeptemberben lényegében változatlan maradt, mivel a szolgáltatások jelentős növekedése ellensúlyozta a gyári megrendelések újabb csökkenését, annak ellenére, hogy az exportmegrendelések tovább csökkentek.
A termelés mindkét szektorban felülmúlta az augusztusit. Az új üzletek iránti folyamatos kereslet arra késztette a vállalatokat, hogy megtartsák alkalmazottaikat, ezzel véget vetve a hat hónapos elbocsátási hullámnak. A jövőre vonatkozó kilátások ugyanakkor nem túl biztatók, az üzleti hangulat négyhavi mélypontra süllyedt.
Gyengült az orosz feldolgozóipari aktivitás szeptemberben augusztushoz képest a londoni S&P Global gazdaságkutató intézet szerdán ismertetett beszerzésimenedzser-indexe szerint. A szeptemberi orosz feldolgozóipari BMI 48,2 pontra süllyedt az előző havi 48,7 pontról. Szeptemberben három hónapja a legnagyobb ütemben csökkent a foglalkoztatás az ágazatban. Részben az árfolyam kedvezőtlen alakulása miatt a vállalatok költségei négy hónapja a leggyorsabban emelkedtek. A cégek ezt részben áthárították az ügyfelekre.
