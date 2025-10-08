A sietős vásárlóknak kedvez a magyarországi dm

A dm Magyarországon is a jelentősebb kiskereskedelmi láncok közé tartozik, üzleteinek száma meghaladja a 250-et. A tavaly ősszel lezárult gazdasági évükről kiadott adataik szerint a dm Magyarország forgalma több mint 244 milliárd forint volt, a bolti forgalom 17 százalékkal nőtt, az online forgalom pedig 20,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A vállalat által ajánlott újdonság szolgáltatásként a fizikai bolti vásárlás és az online vásárlás határán helyezhető el – írja az Origo.
A lap a kiskereskedelmi lánc TikTok-csatornáján megjelent videójára hivatkozva azt írja, hogy a drogérialáncnál a szolgáltatás igénybe vételéhez online vagy applikációban történő vásárlásnál az „expressz átvétel” vagy az „átvétel a dm üzletben” lehetőséget kell választani. Amikor a boltban elkészülnek a termékek összekészítésével, a rendelést elhelyezik a dmBOX-ban, értesítik a vásárlót, aki a nyitvatartási időn belül, a neki alkalmas időpontban érintésmentes fizetéssel át tudja venni az árucikkeket.
A dm tájékoztatásában kiemeli: a szolgáltatás ingyenes a regisztrált és bejelentkezett vásárlók számára.
A budapesti üzleteken kívül több magyarországi nagyvárosban találkozhatnak a vásárlók dmBOX-okkal, így ezt a szolgáltatást ezekben a boltokban is igénybe tudják venni.
Arról, hogy a magyaroszági drogériákban a vásárlók a korábbiakhoz képest olcsóbban tudnak vásárolni, az árrésstop idén tavasszal megvalósult kiterjesztése gondoskodott. Miként a Világgazdaság megírta, a drogériákra vonatkozó árrésstop kiterjesztésének hatására több száz, de akár több ezer forintos áreséssel is találkozhattak a vásárlók bizonyos háztartási termékek esetében.
