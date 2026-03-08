Zelenszkij teljesen kétségbeesett, őrült tervvel állt elő: az iráni háború elhozhatja Ukrajna vesztét – minden úgy alakul, ahogy Putyin szeretné

A közel-keleti háború, az Egyesült Államok és Izrael kontra Irán nem mozdítja elő az ukrajnai válság békés megoldását. Egyfelől az Ukrajna számára létfontosságú fegyverzet utánpótlását akadályozza, másfelől pedig lerombolja a tárgyalásos megoldás egyik fontos elemét, a tárgyalások helyszínébe vetett bizalmat.

Ukrán Sting drónelhárító drón – Zelenszkij a közel-keleti háború miatt aggódik, nem kap nyugati fegyvert / Fotó: Valentin Ogirenko

Az iráni katonai csapások folytán az emirátusok, a Perzsa-öböl gazdag olajsejkségei mint tárgyalási helyszínek kiesnek. Egyben az EU, Nyugat-Európa vezető hatalmai, Nagy-Britannia, Németország és Franciaország – amelyeket mostanában E3-ak néven is emlegetnek – diplomáciai figyelmüket Iránra, az energiahelyzetre összpontosítják. Kijev attól tart, hogy ez a figyelemmódosulás csökkentheti az EU-államok és London hajlandóságát az ukrajnai háború finanszírozására.

Zelenszkij tűzszüneti javaslata eleve hamvába holt

Zelenszkij ukrán elnök azt javasolta a közel-keleti vezetőknek, Washingtonnak, hogy cserébe a megbékélés előmozdításáért

vegyék rá az oroszokat, hogy egy hónapra függesszék fel a harcokat.

Ezalatt Kijev elküldi drónelfogó szakembereit és felszerelését a Közel-Keletre. Tekintve, hogy az oroszoknak kitűnő kapcsolataik vannak Teheránnal, nem lesz nehéz egy hónapos tűzszünetet kialkudni – mondta Zelenszkij a Bloombergnek. Moszkva az Ukrajnából tervezett ütközőzóna két érzékeny pontján, délen Odesszánál, északkeleten Poltava nagymegyében erős dróntámadásokat hajtott végre ukrán erők ellen – számolt be a BBC.

Kijev továbbra sem hajlandó területet feladni

Zelenszkij hajlandó lenne találkozni Putyinnal, béketárgyalásokat folytatni, de ukrán területet továbbra sem hajlandó feladni – mondta az elnök a Sky Newsnak. Az ukrán vezető sürgette a Nyugatot, hogy szigorítsák a szankciókat az oroszországi felső vezetés családtagjai ellen, továbbá hogy szállítsanak még korszerűbb fegyverzetet Ukrajnának.

Általános meglepetést keltett, hogy az USA a már réginek számító dróntechnológiát, az iráni Sahid 131 és 136 modellekkel vívott háborút tekintette mércének a mostani háborús szakaszban is.

A Carnegie alapítvány két drónszakértője, Steve Feldstein és Dara Massicot értekeztek erről az alapítvány Emissary nevű médiarészlegében.

Feldstein szerint a Sahid–136-ost (amit Oroszországban Gerany–2-nek neveztek el) továbbra is bevetik a drónháborúban, noha nem a legújabb konstrukció.

Közrejátszhatott ebben Moszkva döntése, amellyel kétmilliárd dolláros költséggel ezeket a Gerany–2-es modelleket gyártó megavállalatot hoztak létre.

A közel-keleti háború átrendezi geopolitikai prioritásokat

Ukrajna számára a közel-keleti háború legnagyobb hátránya a modern légvédelmi rakéták elhasználása. Az USA és Izrael a Kijev által vártnál jóval több korszerű lég-, és rakétavédelmi elleneszközt használ fel a közel-keleti villámháború során.