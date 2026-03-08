Özönlenek a tagok ezekbe a pénztárakba: tavaly az ország egy százaléka csatlakozott – ezentúl már ők is jókora összeget visszaigényelhetnek a személyi jövedelemadójukból

Több mint százezer új tag csatlakozott tavaly a hazai egészségpénztárakhoz. A BiztosDöntés elemzése szerint 2025-ben összesen 103,3 ezer új belépőt regisztráltak a pénztárak, ami hosszú évek óta a legerősebb bővülésnek számít.

Több mint százezer új tag csatlakozott tavaly a hazai egészségpénztárakhoz

A növekedés még a 2024-es, szintén kiugró évhez képest is jelentős: az új belépők száma több mint 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi adatot.

A nagyszámú csatlakozó hatására a teljes taglétszám is érezhetően emelkedett. A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint 2025 végére az egészségpénztári tagok száma már megközelítette az 1,259 millió főt.

Ez egyetlen év alatt mintegy 5,8 százalékos növekedést jelent, vagyis körülbelül 70 ezerrel nőtt a rendszerben részt vevők száma.

Egyre több pénz érkezik a pénztárakba

A taglétszám emelkedése mellett a befizetések is jelentősen bővültek. Az egészségpénztárakba érkező tagdíjbefizetések összege 2025-ben már a 100 milliárd forint közelébe emelkedett.

Az érdeklődés növekedésében fontos szerepet játszhat az egészségpénztári befizetésekhez kapcsolódó adókedvezmény. A tagok a befizetett összeg 20 százalékát – legfeljebb évi 150 ezer forintot – visszaigényelhetnek a személyi jövedelemadójukból.

A pénztárakat ugyanakkor egyre többen használják nemcsak klasszikus egészségügyi kiadásokra, hanem úgynevezett önsegélyező szolgáltatásokra is. Ilyen lehet például az iskolakezdési támogatás, illetve bizonyos feltételek mellett a lakáshitel törlesztéséhez kapcsolódó kifizetés.

A növekvő taglétszám és a befizetések emelkedése azt mutatja, hogy az egészségpénztárak egyre fontosabb szerepet töltenek be a lakossági öngondoskodásban. Egyre többen tekintenek rájuk olyan megtakarítási formaként, amely egyszerre nyújt adóelőnyt és rugalmas felhasználási lehetőségeket a háztartások számára.