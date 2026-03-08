Filmbe illő akció készül, megindulnak az amerikai különleges erők, az iráni atombomba a tét "valakinek oda kell menni és meg kell szereznie"

Az Egyesült Államok és Izrael megvitatta annak lehetőségét, hogy a háború egy későbbi szakaszában különleges erőket küldjenek Iránba, hogy megtalálják és biztosítsák a magas dúsítású iráni urán készleteket – mondta négy, a megbeszéléseket ismerő forrás az Axios hírportálnak.

Trump különleges műveletet tervez, a cél a dúsított iráni urán megszerzése / Fotó: AFP

Irán nukleáris fegyverhez jutásának megakadályozása Trump elnök egyik deklarált háborús célja. A rezsim 450 kilogrammnyi, hatvan százalékos dúsítású uránja – amely néhány héten belül fegyverminőségűvé alakítható – kulcsfontosságú ehhez a célhoz.

Szárazföldi művelet szükséges

Az anyag megszerzésére irányuló bármilyen művelet valószínűleg amerikai vagy izraeli csapatok jelenlétét igényelné iráni területen. A csapatoknak megerősített, nagy erőkkel védett föld alatti létesítményekben kell, hogy navigálniuk - egy háború közepén. A lap szerint egyelőre nem világos, hogy amerikai, izraeli vagy közös művelet lenne. Az akcióra valószínűleg csak akkor kerülne rá sor, ha mindkét ország biztos lenne abban, hogy az iráni hadsereg már nem jelent komoly fenyegetést az érintett erőkre.

Marco Rubio külügyminisztert kedden egy kongresszusi tájékoztatón arról kérdezték, hogy az iráni dúsított uránt biztosítják-e.

Valakinek oda kell mennie és meg kell szereznie

– mondta, anélkül hogy megnevezte volna, kikről van szó.

Egy izraeli védelmi tisztviselő szerint Trump és csapata komolyan mérlegeli, hogy különleges műveleti egységeket küldjenek Iránba konkrét feladatokra. Egy amerikai tisztviselő szerint a kormányzat két lehetőséget vitatott meg:

az anyag teljes elszállítását Iránból, vagy

nukleáris szakértők bevonását, akik a helyszínen hígítanák azt fel.

A küldetésben különleges műveleti katonák és tudósok is részt vennének, akár a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségtől (IAEA). Két, az ügyet ismerő forrás szerint az ilyen műveletek is szerepeltek azon lehetőségek között, amelyeket a háború előtt mutattak be Trumpnak. Az NBC News pénteken arról számolt be, hogy

Trump megvitatta egy kisebb amerikai katonai kontingens Iránba telepítésének lehetőségét konkrét stratégiai célokra.

Egy amerikai tisztviselő így vázolta a műveleti kihívást az iráni urán biztosításával kapcsolatban:

„Az első kérdés az, hogy hol van. A második kérdés az, hogyan jutunk el hozzá, és hogyan szerezzük meg a fizikai ellenőrzést felette. Ezután az elnök, a Pentagon, és a CIA döntése lenne, hogy fizikailag elszállítjuk-e, vagy a helyszínen hígítjuk fel.”