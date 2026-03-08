Trump totális háborút tervez, nem tárgyal és az összes lehetséges iráni vezetőt likvidálná

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy nem érdekelt az Iránnal folytatott tárgyalásokban, és felvetette annak lehetőségét, hogy a háború csak akkor érhet véget, ha Teheránnak már nem marad működő hadserege vagy hatalmon lévő vezetése.

Robbanás a teheráni repülőtér közelében – Trump minden potenciális iráni vezetőt likvidálna / Fotó: AFP

Trump szombaton az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: a légi hadjárat értelmetlenné teheti a tárgyalásokat, ha Irán összes lehetséges vezetőjét megölik, és az iráni hadsereget megsemmisítik.

Egy ponton lehet, hogy már senki sem marad, aki azt mondhatná: megadjuk magunkat

– mondta Trump.

Izrael vasárnap közölte, hogy újabb csapásokat indított Irán-szerte. Közben Kuvaitban egy dróncsapás következtében hatalmas tűz pusztított egy kormányzati irodaépületben. A Közel-Keletet káoszba taszító, az olajpiacokat megrázó háború így a második hetébe lépett.

Trump az uránkészletet keresi, Irán bocsánatot kért, de továbbra is támadja szomszédait

Az Egyesült Államok és Izrael egy későbbi szakaszban különleges erők Iránba küldéséről is tárgyalt, hogy biztosítsák az ország magas dúsítású uránkészletét – jelentette az Axios négy, az egyeztetéseket ismerő forrásra hivatkozva. A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta a hírt.

Irán elnöke, Maszúd Pezeskián bocsánatot kért a szomszédos államoktól az ottani amerikai létesítmények elleni iráni támadások miatt, hogy csillapítsa a Perzsa-öböl térségében növekvő feszültséget.

Trump követelését, miszerint „Irán feltétel nélkül adja meg magát”, „álomnak” nevezte. Ugyanakkor közölte: az ideiglenes iráni vezetői tanács megállapodott abban, hogy „felfüggesztik a környező államok elleni támadásokat”, hacsak onnan nem indulnak csapások Irán ellen.

A kijelentések belpolitikai vihart kavartak Iránban. Az elnöki hivatal később hangsúlyozta, hogy az iráni hadsereg „határozottan válaszol az amerikai bázisokról érkező támadásokra”.

A bejelentés azt követően történt, hogy Szaúd-Arábia figyelmeztette Teheránt: ha Irán folytatja a királyság és energiaszektora elleni támadásokat, „Rijád hasonló módon válaszolhat”. Szaúd-Arábia, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek kormányai szombaton és vasárnap hajnalban iráni dróntámadásokról számoltak be, különböző mértékű károkkal. Az iráni Forradalmi Gárda emellett amerikai erőket is célba vett egy bahreini bázison – idézi az iráni állami médiát a Reuters.