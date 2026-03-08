Döntött Európa egyik leggazdagabb országa: nem fogadja el Amerika áremelését, visszavágta az F-35-ös vadászgépek beszerzését – most Trump következik

A svájci kormány jelezte: kitart az amerikai gyártású F–35A vadászgépek beszerzése mellett, ugyanakkor a program költségeinek emelkedése miatt módosítani kellett az eredeti terveket. Az ország 2021-ben döntött arról, hogy a Lockheed Martin által gyártott ötödik generációs vadászgépet választja új légvédelmi rendszerének alapjául, amely a jelenleg szolgálatban álló repülőgépek leváltását szolgálja.

A svájci kormány jelezte: kitart az amerikai gyártású F–35A vadászgépek beszerzése mellett / Fotó: AFP

A korábbi elképzelések szerint Svájc 36 darab F–35A gépet vásárolt volna, a költségek emelkedése miatt azonban a jelenlegi számítások szerint csak körülbelül 30 repülőgép fér bele a rendelkezésre álló pénzügyi keretbe.

A drágulás miatt csökkent a darabszám

A beszerzési program költségei az elmúlt években több tényező miatt is emelkedtek. A Defence Blog beszámolója szerint az infláció, a nyersanyagárak növekedése és más gazdasági hatások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a projekt drágább lett a korábbi becsléseknél.

A svájci kormány ezért azt az elvet követi, hogy a választók által jóváhagyott költségkereten belül a lehető legtöbb repülőgépet szerezze be, még ha ez kevesebb gépet is jelent az eredetileg tervezett mennyiségnél.

A döntés jól mutatja, hogy még a nagy presztízsű katonai programoknál is jelentős hatása lehet a makrogazdasági környezet változásának, különösen az infláció és a gyártási költségek emelkedésének.

Újabb forrásokra lehet szükség, ezért küzd a svájci kormány

A svájci kormány a költségek emelkedése miatt további pénzügyi forrásokat is kér a parlamenttől. A kabinet mintegy 394 millió svájci franknyi kiegészítő hitelkeretet igényelt, amely elsősorban az inflációs hatások és a gyártási költségek növekedésének kezelését szolgálná.

A védelmi minisztérium számításai szerint ezzel a kiegészítő forrással nagyjából 30 darab F–35A vadászgép beszerzése válhat lehetővé.

A végleges darabszám azonban még változhat, mivel az amerikai fél a későbbi gyártási sorozatok szerződéseinek tárgyalása során határozza meg a pontos árakat.

A program Svájc egyik legnagyobb katonai beszerzésének számít az elmúlt évtizedekben. A gépek szállítása a jelenlegi tervek szerint 2027 és 2030 között kezdődhet meg, és ezek váltják majd le a svájci légierő jelenlegi, elöregedő repülőgépeit.