Deviza
EUR/HUF393,08 +0,16% USD/HUF338,41 +0,17% GBP/HUF453,72 +0,18% CHF/HUF435,73 +0,17% PLN/HUF91,79 +0,13% RON/HUF77,22 +0,18% CZK/HUF16,12 +0,18% EUR/HUF393,08 +0,16% USD/HUF338,41 +0,17% GBP/HUF453,72 +0,18% CHF/HUF435,73 +0,17% PLN/HUF91,79 +0,13% RON/HUF77,22 +0,18% CZK/HUF16,12 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
F-35 vadászrepülőgép
Svájc
fegyverkezés

Döntött Európa egyik leggazdagabb országa: nem fogadja el Amerika áremelését, visszavágta az F-35-ös vadászgépek beszerzését – most Trump következik

Kevesebb amerikai F–35-ös vadászgépet vásárol Svájc a korábban tervezettnél a program drágulása miatt. A kormány a korábbi 36 helyett várhatóan mintegy 30 repülőgépet szerez be, miközben a projekt finanszírozásához további forrásokat is kér a parlamenttől. A svájci kormány azt az elvet követi, hogy a választók által jóváhagyott költségkereten belül a lehető legtöbb repülőgépet szerezze be.
VG
2026.03.08, 09:14
Frissítve: 2026.03.08, 11:08

A svájci kormány jelezte: kitart az amerikai gyártású F–35A vadászgépek beszerzése mellett, ugyanakkor a program költségeinek emelkedése miatt módosítani kellett az eredeti terveket. Az ország 2021-ben döntött arról, hogy a Lockheed Martin által gyártott ötödik generációs vadászgépet választja új légvédelmi rendszerének alapjául, amely a jelenleg szolgálatban álló repülőgépek leváltását szolgálja.

F35-A vadászgép repülő Svájc
A svájci kormány jelezte: kitart az amerikai gyártású F–35A vadászgépek beszerzése mellett / Fotó: AFP

A korábbi elképzelések szerint Svájc 36 darab F–35A gépet vásárolt volna, a költségek emelkedése miatt azonban a jelenlegi számítások szerint csak körülbelül 30 repülőgép fér bele a rendelkezésre álló pénzügyi keretbe.

A drágulás miatt csökkent a darabszám

A beszerzési program költségei az elmúlt években több tényező miatt is emelkedtek. A Defence Blog beszámolója szerint az infláció, a nyersanyagárak növekedése és más gazdasági hatások egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a projekt drágább lett a korábbi becsléseknél.

A svájci kormány ezért azt az elvet követi, hogy a választók által jóváhagyott költségkereten belül a lehető legtöbb repülőgépet szerezze be, még ha ez kevesebb gépet is jelent az eredetileg tervezett mennyiségnél.

A döntés jól mutatja, hogy még a nagy presztízsű katonai programoknál is jelentős hatása lehet a makrogazdasági környezet változásának, különösen az infláció és a gyártási költségek emelkedésének.

Újabb forrásokra lehet szükség, ezért küzd a svájci kormány

A svájci kormány a költségek emelkedése miatt további pénzügyi forrásokat is kér a parlamenttől. A kabinet mintegy 394 millió svájci franknyi kiegészítő hitelkeretet igényelt, amely elsősorban az inflációs hatások és a gyártási költségek növekedésének kezelését szolgálná.

A védelmi minisztérium számításai szerint ezzel a kiegészítő forrással nagyjából 30 darab F–35A vadászgép beszerzése válhat lehetővé.

A végleges darabszám azonban még változhat, mivel az amerikai fél a későbbi gyártási sorozatok szerződéseinek tárgyalása során határozza meg a pontos árakat.

A program Svájc egyik legnagyobb katonai beszerzésének számít az elmúlt évtizedekben. A gépek szállítása a jelenlegi tervek szerint 2027 és 2030 között kezdődhet meg, és ezek váltják majd le a svájci légierő jelenlegi, elöregedő repülőgépeit.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu