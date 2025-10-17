Deviza
EUR/HUF391.08 +0.31% USD/HUF334.11 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF423.01 +0.51% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.86 +0.28% CZK/HUF16.08 +0.15% EUR/HUF391.08 +0.31% USD/HUF334.11 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF423.01 +0.51% PLN/HUF91.89 +0.1% RON/HUF76.86 +0.28% CZK/HUF16.08 +0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,539.66 -0.51% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,750 -0.29% OTP30,230 -1.32% RICHTER10,270 +0.49% OPUS554 -0.18% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS159 0% WABERERS5,100 +5.1% BUMIX9,712.55 +0.58% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,196.4 -1.23% BUX102,539.66 -0.51% MTELEKOM1,794 -0.33% MOL2,750 -0.29% OTP30,230 -1.32% RICHTER10,270 +0.49% OPUS554 -0.18% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS159 0% WABERERS5,100 +5.1% BUMIX9,712.55 +0.58% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,196.4 -1.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fizetés
adócsökkentés
családi adókedvezmény
minimálbér

Négyszereződött a magyar minimálbér, az inflációt kordában tartják: ebből Európa-verő bérnövekedés lett

A legfrissebb fizetési adatokból is látszik, hogy a bérek vásárlóereje már két éve folyamatosan nő. A kormány az infláció leszorításával is küzd azért, hogy a fizetések reálértéke nőjön és több maradjon a családok zsebében.
VG
2025.10.17, 10:07
Frissítve: 2025.10.17, 10:13

Miután az átlagos reálbér augusztusban is jelentősen, 4,7 százalékkal nőtt éves alapon, a Nemzetgazdasági Minisztérium is reagált a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett friss adatokra, felhívva a figyelmet arra, hogy már két éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A tárca közleménye azt is felidézte, hogy  2010-hez képest egymillióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

HUNGARY-KOMAROM-BYD-ELECTRIC BUS PLANT kereset bér fizetés gyár
A fizetések vásárlóereje folyamatosan nő az elmúlt két évben / Fotó: Hszinhua via AFP

Ez a szuverén magyar út

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalatok támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint, aki ezt a Tisza Párt kiszivárgott tervével állította szembe. Az államtitkár úgy vélte, hogy 

Brüsszel nyomására a Tisza elvenné a magyar emberek pénzét, hogy abból Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa.

Czomba Sándor szerint a legnagyobb ellenzéki párt brutális többkulcsos jövedelemadó-emelést vezetne be, ami évente 242 ezer forintot venne ki egy átlagos munkavállaló zsebéből, miközben a vállalkozások társasági adóját is megemelné, ami bércsökkenéshez és elbocsátásokhoz vezetne.

A fizetések emelkedését az adócsökkentések is támogatják

A kormány ezzel szemben elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. Ennek eredményeképp 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, október 1-jétől pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák. 2026 januárjától a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége érkezik, miközben két lépcsőben duplázódik a családi adókedvezmény is.

Mindeközben a kormány az indokolatlan áremelések ellen is védekezik, így november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek, valamint a gyógyszeripari szereplők esetében. Emellett a nyugdíjasok támogatása érdekében október 15-ig minden magyar nyugdíjasnak elküldték a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu