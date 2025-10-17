Négyszereződött a magyar minimálbér, az inflációt kordában tartják: ebből Európa-verő bérnövekedés lett

Miután az átlagos reálbér augusztusban is jelentősen, 4,7 százalékkal nőtt éves alapon, a Nemzetgazdasági Minisztérium is reagált a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett friss adatokra, felhívva a figyelmet arra, hogy már két éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A tárca közleménye azt is felidézte, hogy 2010-hez képest egymillióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A fizetések vásárlóereje folyamatosan nő az elmúlt két évben / Fotó: Hszinhua via AFP

Ez a szuverén magyar út

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalatok támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár szerint, aki ezt a Tisza Párt kiszivárgott tervével állította szembe. Az államtitkár úgy vélte, hogy

Brüsszel nyomására a Tisza elvenné a magyar emberek pénzét, hogy abból Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa.

Czomba Sándor szerint a legnagyobb ellenzéki párt brutális többkulcsos jövedelemadó-emelést vezetne be, ami évente 242 ezer forintot venne ki egy átlagos munkavállaló zsebéből, miközben a vállalkozások társasági adóját is megemelné, ami bércsökkenéshez és elbocsátásokhoz vezetne.

A fizetések emelkedését az adócsökkentések is támogatják

A kormány ezzel szemben elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre. Ennek eredményeképp 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, október 1-jétől pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák. 2026 januárjától a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége érkezik, miközben két lépcsőben duplázódik a családi adókedvezmény is.

Mindeközben a kormány az indokolatlan áremelések ellen is védekezik, így november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést, valamint önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek, valamint a gyógyszeripari szereplők esetében. Emellett a nyugdíjasok támogatása érdekében október 15-ig minden magyar nyugdíjasnak elküldték a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt is.