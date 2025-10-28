Deviza
EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF333 -0.2% GBP/HUF442.09 -0.66% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.71 -0.09% RON/HUF76.34 -0.18% CZK/HUF15.96 -0.11% EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF333 -0.2% GBP/HUF442.09 -0.66% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.71 -0.09% RON/HUF76.34 -0.18% CZK/HUF15.96 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,293.74 +0.93% MTELEKOM1,802 +1.24% MOL2,938 +4.33% OTP31,270 +0.1% RICHTER10,470 +0.29% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,989.44 +0.06% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,290.32 +1.07% BUX106,293.74 +0.93% MTELEKOM1,802 +1.24% MOL2,938 +4.33% OTP31,270 +0.1% RICHTER10,470 +0.29% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,989.44 +0.06% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,290.32 +1.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tatabánya
önkormányzat
fordulat
bíróság
fizetős parkolás

Teljes fordulat: hiába törölte el a bíróság a fizetős parkolást a vidéki nagyvárosban, az önkormányzat mégis beszedi a díjakat a lakosságtól

Bár a Kúria kimondta, hogy jogszabályt sért a hatvanezres nagyváros parkolási rendszere, mégsem törlik el végleg. Marad a fizetős parkolás, nem ússza meg a lakosság.
Hecker Flórián
2025.10.28, 19:13
Frissítve: 2025.10.28, 19:24

Mégis marad a fizetős parkolás a 60 ezres vidéki nagyvárosban, mindössze pár óráig tűnt csak úgy, hogy a jövőben ingyenessé válik a rendszer.

fizetős parkolás
Fizetős parkolás: mégsem törlik le a vidéki nagyvárosban, fizethet a lakosság / Fotó: Nagy Béla (illusztráció)

A Világgazdaság hétfőn írta meg, hogy megbukott Tatabánya nyári újítása, a fizetős parkolási rendszer, miután a Kúria erre vonatkozó döntést hozott. A Kemma felidézte, hogy a tatabányai fizető parkolás miatt valóságos káoszcunami alakult ki az elmúlt hónapokban.

Az önkormányzat a parkolási rendeletet többször is módosította, amit a közgyűlésen el is fogadott a többségben lévő ellenzéki képviselő-testület. Az önkormányzat ezzel lezártnak tekintette a dolgot, ám a kormánypárt helyi önkormányzati képviselői nem hagyták annyiban a dolgot. 

Most pedig a Kúria meghozta a jogerős ítéletet a tatabányai fizetős parkolási rendeletről, amely romba döntötte a megyei jogú város parkolási rendszerét. A bíróság szerint ugyanis a nyár végén megszavazott tatabányai fizetős parkolási rendelet törvénytelen, mivel más jogszabályba ütközik, ezért 2025. november 30-án a rendelet hatályát veszti.

Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének, Szücsné Posztovics Ilonának a helyi lakosságot nyolc napon belül értesítenie kell a parkolási rendelet eltörléséről.

Fizetős parkolás: mégsem törlik el, fizethet a lakosság

Csakhogy nem ez történt. A Kemma kedden arról számolt be, hogy a lakosság arra várt választ, mi lesz például a már beszedett és befizetett parkolási díjak visszatérítésével, azonban egészen másról szólt a tájékoztatás. A városvezetés a közösségi oldalára feltöltött közleményében ugyanis azt írta, hogy Tatabánya közgyűlése 2025. november végéig dönteni fog a törvényi feltételeknek megfelelő új fizetős parkolási szabályokról.

Vagyis továbbra is lesz fizetős parkolási rendszer Tatabányán, decembertől ismét.

De az önkormányzat arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy a jelenlegi parkolási rendelet november 30-ig érvényben marad, tehát a szabályokat be kell tartania mindenkinek, addig is beszedik a parkolási díjakat. „Kissé szürreális felszólítás egy felelős városvezetéstől az, hogy törvényellenes szabályok betartására szólítja fel a lakosait” – jegyzete meg a helyi lap.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu