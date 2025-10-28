Teljes fordulat: hiába törölte el a bíróság a fizetős parkolást a vidéki nagyvárosban, az önkormányzat mégis beszedi a díjakat a lakosságtól

Mégis marad a fizetős parkolás a 60 ezres vidéki nagyvárosban, mindössze pár óráig tűnt csak úgy, hogy a jövőben ingyenessé válik a rendszer.

Fizetős parkolás: mégsem törlik le a vidéki nagyvárosban, fizethet a lakosság / Fotó: Nagy Béla (illusztráció)

A Világgazdaság hétfőn írta meg, hogy megbukott Tatabánya nyári újítása, a fizetős parkolási rendszer, miután a Kúria erre vonatkozó döntést hozott. A Kemma felidézte, hogy a tatabányai fizető parkolás miatt valóságos káoszcunami alakult ki az elmúlt hónapokban.

Az önkormányzat a parkolási rendeletet többször is módosította, amit a közgyűlésen el is fogadott a többségben lévő ellenzéki képviselő-testület. Az önkormányzat ezzel lezártnak tekintette a dolgot, ám a kormánypárt helyi önkormányzati képviselői nem hagyták annyiban a dolgot.

Most pedig a Kúria meghozta a jogerős ítéletet a tatabányai fizetős parkolási rendeletről, amely romba döntötte a megyei jogú város parkolási rendszerét. A bíróság szerint ugyanis a nyár végén megszavazott tatabányai fizetős parkolási rendelet törvénytelen, mivel más jogszabályba ütközik, ezért 2025. november 30-án a rendelet hatályát veszti.

Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesterének, Szücsné Posztovics Ilonának a helyi lakosságot nyolc napon belül értesítenie kell a parkolási rendelet eltörléséről.

Fizetős parkolás: mégsem törlik el, fizethet a lakosság

Csakhogy nem ez történt. A Kemma kedden arról számolt be, hogy a lakosság arra várt választ, mi lesz például a már beszedett és befizetett parkolási díjak visszatérítésével, azonban egészen másról szólt a tájékoztatás. A városvezetés a közösségi oldalára feltöltött közleményében ugyanis azt írta, hogy Tatabánya közgyűlése 2025. november végéig dönteni fog a törvényi feltételeknek megfelelő új fizetős parkolási szabályokról.

Vagyis továbbra is lesz fizetős parkolási rendszer Tatabányán, decembertől ismét.

De az önkormányzat arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy a jelenlegi parkolási rendelet november 30-ig érvényben marad, tehát a szabályokat be kell tartania mindenkinek, addig is beszedik a parkolási díjakat. „Kissé szürreális felszólítás egy felelős városvezetéstől az, hogy törvényellenes szabályok betartására szólítja fel a lakosait” – jegyzete meg a helyi lap.