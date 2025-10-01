Mától bezárt Magyarország világhírű fürdője, 50 éve nem történt ilyen: elkerülhetetlen volt, de vissza fog térni

Októberben elkezdődik a Gellért fürdő teljes körű felújítása, a beruházás tervezett költsége 20 milliárd forint. Az 1918-ban megnyitott gyógyfürdőt utoljára az 1970-es években újították fel teljeskörűen, azóta viszont sokat romlott az állapota. Az elmúlt években leromlott alapinfrastruktúra és a felmerült statikai problémák miatt már elkerülhetetlen az átfogó rekonstrukció, az építészeti, gépészeti és technológiai korszerűsítés – írja a We Love Budapest.

Mivel a felújítás célja a történelmi örökség megőrzése, a Sebestyén Artúr, Hegedűs Ármin és Sterk Izidor tervezte szecessziós épület építészeti és művészeti értékeit restaurálják. Emellett fontos a fenntarthatóság, így olyan megoldások szükségesek, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonyság növelését, a termálvíz- és a hőhasznosítás modernizálását.

A kivitelezési munkák várhatóan 2026 utolsó negyedévében kezdődnek. A tervek szerint a Gellért fürdő 2028-ban nyitja meg kapuit. A fürdő mellett az ikonikus Gellért Szálló épületét is felújítják, ez várhatóan 2027-re fejeződik be, a neve is megváltozik: Mandarin Oriental Gellért lesz.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, a Danubius Hotel Gellért tulajdonosa olyan szakvéleményt adott át a Gellért Gyógyfürdőnek, amely életveszélyesnek minősítette a fürdő feladó gépházának állapotát. A hotel ezen épületrész feletti területein a szálloda felújításához szükséges bontási munkákat az épületrész megerősítéséig nem tudják elkezdeni. A megerősítési munkákat csak a feladógépházban lévő technológia leállításával lehet megoldani, emiatt viszont a fürdő vízellátása nem lehetséges.

A Gellért bezárása nem jár elbocsátásokkal , mivel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a vállalat más egységeibe helyezi el a munkatársakat.

A felújítási munkálatokat két szakaszban tervezik: elsőként a fürdő belső tereit, majd ezek megnyitása után a külső medencést renoválják és hoznak létre új VIP-részleget. Mindez becsült költsége mintegy 20 milliárd forint.