Mától bezárt Magyarország világhírű fürdője, 50 éve nem történt ilyen: elkerülhetetlen volt, de vissza fog térni

Októberben elkezdődik a Gellért fürdő teljes körű felújítása, a beruházás tervezett költsége 20 milliárd forint. Az 1918-ban megnyitott gyógyfürdőt utoljára az 1970-es években újították fel teljeskörűen, azóta viszont sokat romlott az állapota. Az elmúlt években leromlott alapinfrastruktúra és a felmerült statikai problémák miatt már elkerülhetetlen az átfogó rekonstrukció, az építészeti, gépészeti és technológiai korszerűsítés – írja a We Love Budapest.
Mivel a felújítás célja a történelmi örökség megőrzése, a Sebestyén Artúr, Hegedűs Ármin és Sterk Izidor tervezte szecessziós épület építészeti és művészeti értékeit restaurálják. Emellett fontos a fenntarthatóság, így olyan megoldások szükségesek, amelyek lehetővé teszik az energiahatékonyság növelését, a termálvíz- és a hőhasznosítás modernizálását.
A kivitelezési munkák várhatóan 2026 utolsó negyedévében kezdődnek. A tervek szerint a Gellért fürdő 2028-ban nyitja meg kapuit. A fürdő mellett az ikonikus Gellért Szálló épületét is felújítják, ez várhatóan 2027-re fejeződik be, a neve is megváltozik: Mandarin Oriental Gellért lesz.
Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, a Danubius Hotel Gellért tulajdonosa olyan szakvéleményt adott át a Gellért Gyógyfürdőnek, amely életveszélyesnek minősítette a fürdő feladó gépházának állapotát. A hotel ezen épületrész feletti területein a szálloda felújításához szükséges bontási munkákat az épületrész megerősítéséig nem tudják elkezdeni. A megerősítési munkákat csak a feladógépházban lévő technológia leállításával lehet megoldani, emiatt viszont a fürdő vízellátása nem lehetséges.
A Gellért bezárása nem jár elbocsátásokkal , mivel a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. a vállalat más egységeibe helyezi el a munkatársakat.
A felújítási munkálatokat két szakaszban tervezik: elsőként a fürdő belső tereit, majd ezek megnyitása után a külső medencést renoválják és hoznak létre új VIP-részleget. Mindez becsült költsége mintegy 20 milliárd forint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.