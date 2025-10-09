Deviza
kormányinfó
Varga Judit
Gulyás Gergely

Gulyás Gergely beszélt Varga Juditról is: ezt tudja a volt igazságügyi miniszter visszatéréséről

A korábbi tárcavezető reaktiválása nincs napirenden Gulyás szerint. Varga Judit 2019 és 2023 között volt Magyarország igazságügyi minisztere.
VG
2025.10.09., 12:11

Csütörtök délelőtt kormányzati sajtótájékoztatót, közismertebb nevén kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen számos aktuális témák érintettek, és újságírói kérdésekre is válaszoltak.

Varga Judit
 Varga Judit 2019 és 2023 között volt Magyarország igazságügyi minisztere / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az egyik ilyen kérdés a korábbi igazságügyi miniszter, Varga Judit esetleges visszatérésére vonatkozott.

A politikai bulvárt nem kedvelem, nincs ilyen szándék

– válaszolta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy Varga Judit indulhatna-e képviselőjelöltként. A tárcavezető emlékeztetett, hogy Varga Judit korábban arról beszélt, nem szeretne visszatérni. Gulyás hozzátette, hogy nincs tudomása arról, hogy a korábbi miniszternek megváltozott volna a szándéka, de erről is fog vele beszélni jövő héten kedden.

Mint ismert, Varga Judit korábbi igazságügy-miniszter volt férje, Magyar Péter a jelenlegi legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza Párt vezetője, három közös gyermekük van. Varga 2019 és 2023 között vezette az Igazságügyi Minisztériumot. 2023 júniusában jelentette be, hogy tisztségéről július 31-i hatállyal lemond. Utódja Tuzson Bence lett, aki jelenleg is hazánk igazságügyi minisztere.

