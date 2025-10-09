Nagy Márton tisztázta a gazdaság állapotát: szinte ezen múlik most minden

„Érdemes megnézni, hogy milyen termékek kerülhetnek a gyermekeink kezébe, és érdemes azt is tudni, hogy a fogyasztóvédelem hogyan tárja fel a veszélyes árukat, hiszen ezek hatalmas károkat okozhatnak” – fogalmazott Nagy Márton a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) konferenciáján.

Nagy Márton szerint ez a magyar gazdaság legfontosabb hajtóereje / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

„Ha valami, akkor ez az igazi gyermekvédelem” – tette hozzá. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: fontos, hogy mindenki körültekintően fogyasszon, ennek egyik jele, hogy számos esetben jelzik a fogyasztók, ha problémás termékkel találkoznak.

Elmondta, hogy a bejelentések nagy része az élelmiszerekkel kapcsolatosak, de mindenfajta termék, szolgáltatás esetében is felkeresik a hatóságokat.

Megfogalmazása szerint a kormánynak kiemelt fontosságú a biztonságos fogyasztás garantálása, mert nemcsak stratégiai cél a családok biztonságának az erősítése, hanem garantálni is kell, hogy csak tisztességes vállalkozások működhetnek.

Ráadásul a GDP-növekedés hajtóereje a következő negyedévben is a fogyasztás marad, a beruházások 2025 év végétől erősíthetik a növekedést

– jelentette ki.

Hozzátette, a fogyasztás éves alapú növekedése már több mint másfél éve 4-5 százalék körül alakul, ennek következtében a magyar családok fogyasztása húzza fel a bruttó hazai összterméket.

Nagy Márton azonban hangsúlyozta, hogy a kormány nemcsak a fogyasztást igyekszik ösztönözni, hanem a beruházásokat is: ezért jelentették be a 3 százalékos, fix kamatozású hitelt a vállalkozásoknak, amely október 6-tól már elérhető.

A magyar háztartások fogyasztási volumene tavaly 6 százalékkal bővült, ez meghaladta a 40 ezermilliárd forintot.

Ez a szám önmagában is jelzi a belső piac nagyon jelentős erejét. Jelenleg ez a magyar gazdaság legfontosabb hajtóereje

– közölte Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter szerint a fogyasztást segíti a teljes foglalkoztatottság, az adócsökkentés, az otthonteremtési támogatás, az átlagbér, a minimálbér és a reálbérek növekedése.

„Ráadásul a magyar reálbér emelkedése európai viszonylatban is kiemelkedő, hiszen az Európai Unóban a legnagyobb volt 2019 óta” – jelentette ki.