Nagy Márton tisztázta a gazdaság állapotát: szinte ezen múlik most minden

„Érdemes megnézni, hogy milyen termékek kerülhetnek a gyermekeink kezébe, és érdemes azt is tudni, hogy a fogyasztóvédelem hogyan tárja fel a veszélyes árukat, hiszen ezek hatalmas károkat okozhatnak” – fogalmazott Nagy Márton a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) konferenciáján.
„Ha valami, akkor ez az igazi gyermekvédelem” – tette hozzá. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: fontos, hogy mindenki körültekintően fogyasszon, ennek egyik jele, hogy számos esetben jelzik a fogyasztók, ha problémás termékkel találkoznak.
Elmondta, hogy a bejelentések nagy része az élelmiszerekkel kapcsolatosak, de mindenfajta termék, szolgáltatás esetében is felkeresik a hatóságokat.
Megfogalmazása szerint a kormánynak kiemelt fontosságú a biztonságos fogyasztás garantálása, mert nemcsak stratégiai cél a családok biztonságának az erősítése, hanem garantálni is kell, hogy csak tisztességes vállalkozások működhetnek.
Ráadásul a GDP-növekedés hajtóereje a következő negyedévben is a fogyasztás marad, a beruházások 2025 év végétől erősíthetik a növekedést
– jelentette ki.
Hozzátette, a fogyasztás éves alapú növekedése már több mint másfél éve 4-5 százalék körül alakul, ennek következtében a magyar családok fogyasztása húzza fel a bruttó hazai összterméket.
Nagy Márton azonban hangsúlyozta, hogy a kormány nemcsak a fogyasztást igyekszik ösztönözni, hanem a beruházásokat is: ezért jelentették be a 3 százalékos, fix kamatozású hitelt a vállalkozásoknak, amely október 6-tól már elérhető.
A magyar háztartások fogyasztási volumene tavaly 6 százalékkal bővült, ez meghaladta a 40 ezermilliárd forintot.
Ez a szám önmagában is jelzi a belső piac nagyon jelentős erejét. Jelenleg ez a magyar gazdaság legfontosabb hajtóereje
– közölte Nagy Márton.
A nemzetgazdasági miniszter szerint a fogyasztást segíti a teljes foglalkoztatottság, az adócsökkentés, az otthonteremtési támogatás, az átlagbér, a minimálbér és a reálbérek növekedése.
„Ráadásul a magyar reálbér emelkedése európai viszonylatban is kiemelkedő, hiszen az Európai Unóban a legnagyobb volt 2019 óta” – jelentette ki.
Arról is beszélt, hogy az NKFH nagymértékben vizsgálja az élelmiszerek árának az ellenőrzését az árréstop miatt – az ellenzőréseknek köszönhetően az infláció 4 százalék körül van az 5-6 százalék helyett.
Emlékeztetett, hogy a fogyasztási szokások jócskán átalakultak:
Az e-kereskedelemben idén több mint 1500 milliárd forintot költöttek el – ez a kereskedelem közel háromnegyede –, ez köszönhető a nagy online felületek megjelenésének, mint a kínai Temu is. Tavaly ezek a kereskedelmi platformok összesen 493 milliárd forintnyi forgalmat tudtak lebonyolítani.
A miniszter elmondása szerint a külföldi oldalak forgalma gyorsan növekedett, lényegében minden évben duplázódnak.
„Vizsgálatot folytattak a Temu, az AliExpress és a Shein felületein is” – közölte, hiszen ezeken az oldalakon történt a legtöbb vásárlás, sok esetben tisztességtelen eljárással szólították meg vásárlókat, vagy nem volt egyértelmű, hogy hol tehetnek a fogyasztók panaszt.
Az online ételrendelések terén is ellenőrzéseket tart a fogyasztóvédelem: a hazai piacot a Wolt, illetve a Foodora ételfutár uralja, az ellenőrzések során összesen 250 milliós bírságra büntették a cégeket, például fiatalkorúak online rendelésen keresztül jutottak alkoholhoz.
Nagy Márton azt is problémásnak nevezete, hogy nem megfelelő minőségű ételekkel is találkozhatnak a fogyasztók, vagy a futárok semmilyen visszajelzést nem kaphatnak a megrendelőktől, illetve a kommunikáció is egyre nehézkesebb, mivel a legtöbb futár nem kommunikál magyarul.
A probléma miatt a vendégmunkások kérdését is érinteni kell, hiszen egyre több harmadik világbeli munkaerő végzi ezt a fajta munkát.
A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak meg kell találnia a helyét az online térben is, és fenn kell tartania a kapcsolatot a magyar emberekkel.
